https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fenerbahce-kulubu-baskani-ali-koctan-adaylik-aciklamasi-1083712721.html

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T18:43+0300

2024-05-11T18:43+0300

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spor

fenerbahçe

ali koç

aday

sadettin saran

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Ali Koç yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için adım atan Sadettin Saran'a teşekkür etti.Saran ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç şu cümleleri kaydetti:Daha önce başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladığını hatırlatan Koç, "Daha önce yaptığım bazı açıklamalarda, önümüzdeki genel kurulumuzda aday olmayacağımı ifade etmiştim. Ancak, yine aynı ifadelerimin devamında, olağanüstü bir durum olması halinde ise düşüncemi tekrar gözden geçirebileceğimi de söylemiştim. Bilindiği üzere, bizden önceki dönemi de içine alacak şekilde, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son 20 yılda camiamızın sistematik ve artan bir şekilde hem saha içinde hem de saha dışında saldırılara maruz kaldığı aşikardır" ifadelerini kullandı.Başlattıkları mücadelenin arkasında durma kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

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fenerbahçe, ali koç, aday, sadettin saran