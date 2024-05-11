https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fenerbahce-ile-karsilasacak-olan-kayserisporun-ucagina-yildirim-dustu-1083712593.html

Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere İstanbul'a giden Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü

Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere İstanbul'a giden Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına düşen yıldırım nedeniyle uçak Erkilet Havaalanı'na... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T18:40+0300

2024-05-11T18:40+0300

2024-05-11T18:43+0300

spor

yıldırım

kayserispor

fenerbahçe

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Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı. Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fenerbahce-baskan-adaylarindan-saadettin-saran-adayliktan-cekildi-1083709042.html

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yıldırım, kayserispor, fenerbahçe