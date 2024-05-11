https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fenerbahce-ile-karsilasacak-olan-kayserisporun-ucagina-yildirim-dustu-1083712593.html
Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere İstanbul'a giden Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü
Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere İstanbul'a giden Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına düşen yıldırım nedeniyle uçak Erkilet Havaalanı'na... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T18:40+0300
2024-05-11T18:40+0300
2024-05-11T18:43+0300
spor
yıldırım
kayserispor
fenerbahçe
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Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı. Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fenerbahce-baskan-adaylarindan-saadettin-saran-adayliktan-cekildi-1083709042.html
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yıldırım, kayserispor, fenerbahçe
yıldırım, kayserispor, fenerbahçe
Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere İstanbul'a giden Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü
18:40 11.05.2024 (güncellendi: 18:43 11.05.2024)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına düşen yıldırım nedeniyle uçak Erkilet Havaalanı'na döndü.
Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı.
Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.
Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.