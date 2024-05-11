https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fenerbahce-ile-gorusen-jose-mourinho-kulube-sartlarini-sundu-1083699108.html

Fenerbahçe ile görüşen Jose Mourinho kulübe şartlarını sundu

Fenerbahçe ile görüşen Jose Mourinho kulübe şartlarını sundu

Sputnik Türkiye

Reklam çekimi için İstanbul'a gelen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan adaylarından Saadettin Saran ile görüşme yaptığı açıklandı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T12:20+0300

2024-05-11T12:20+0300

2024-05-11T12:20+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

ali koç

seçim

kongre

saadettin saran

başkanlık

aziz yıldırım

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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesi mevcut başkan Ali Koç ve başkan adaylarından Saadettin Saran ile görüştü. Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesinde teknik direktör arayışında bulunan başkan adayları deneyimli çalıştırıcı Mourinho ile şartları konuştu. Mourinho'nun yıllık 12 milyon euro maaş istediği belirtilirken, ekibi için de 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi.Ali Koç'un ardından başkan adaylarından Saran’ın da Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Kariyerindeki en son adresi Roma olan Mourinho'nun kısa süre önce yaptığı açıklamada futbolu özlediğini ve güzel antrenman tesislerine sahip herhangi bir takımda görev yapabileceğini duyurdu.

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jose mourinho, fenerbahçe, ali koç, seçim, kongre, saadettin saran, başkanlık, aziz yıldırım