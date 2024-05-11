https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fenerbahce-ile-gorusen-jose-mourinho-kulube-sartlarini-sundu-1083699108.html
Fenerbahçe ile görüşen Jose Mourinho kulübe şartlarını sundu
Fenerbahçe ile görüşen Jose Mourinho kulübe şartlarını sundu
Sputnik Türkiye
Reklam çekimi için İstanbul'a gelen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan adaylarından Saadettin Saran ile görüşme yaptığı açıklandı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T12:20+0300
2024-05-11T12:20+0300
2024-05-11T12:20+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
ali koç
seçim
kongre
saadettin saran
başkanlık
aziz yıldırım
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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesi mevcut başkan Ali Koç ve başkan adaylarından Saadettin Saran ile görüştü. Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesinde teknik direktör arayışında bulunan başkan adayları deneyimli çalıştırıcı Mourinho ile şartları konuştu. Mourinho'nun yıllık 12 milyon euro maaş istediği belirtilirken, ekibi için de 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi.Ali Koç'un ardından başkan adaylarından Saran’ın da Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Kariyerindeki en son adresi Roma olan Mourinho'nun kısa süre önce yaptığı açıklamada futbolu özlediğini ve güzel antrenman tesislerine sahip herhangi bir takımda görev yapabileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/fenerbahce-baskani-ali-koctan-kritik-gorusme-1083689070.html
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jose mourinho, fenerbahçe, ali koç, seçim, kongre, saadettin saran, başkanlık, aziz yıldırım
jose mourinho, fenerbahçe, ali koç, seçim, kongre, saadettin saran, başkanlık, aziz yıldırım
Fenerbahçe ile görüşen Jose Mourinho kulübe şartlarını sundu
Reklam çekimi için İstanbul'a gelen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan adaylarından Saadettin Saran ile görüşme yaptığı açıklandı.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesi mevcut başkan Ali Koç ve başkan adaylarından Saadettin Saran ile görüştü.
Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesinde teknik direktör arayışında bulunan başkan adayları deneyimli çalıştırıcı Mourinho ile şartları konuştu.
Mourinho'nun yıllık 12 milyon euro maaş istediği belirtilirken, ekibi için de 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
Ali Koç'un ardından başkan adaylarından Saran’ın da Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Kariyerindeki en son adresi Roma olan Mourinho'nun kısa süre önce yaptığı açıklamada futbolu özlediğini ve güzel antrenman tesislerine sahip herhangi bir takımda görev yapabileceğini duyurdu.