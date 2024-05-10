https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/fenerbahce-baskani-ali-koctan-kritik-gorusme-1083689070.html
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan başkanlık adaylığı için kritik görüşme
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan başkanlık adaylığı için kritik görüşme
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığı için adı geçen Sadettin Saran'la yarın görüşme... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T20:09+0300
2024-05-10T20:09+0300
2024-05-10T20:15+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
sadettin saran
başkan adayı
erol bilecik
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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan Ali Koç'un talebi doğrultusunda görüşme yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/arda-gulerin-sozlesmesindeki-bonus-maddesi-ortaya-cikti-fenerbahce-ne-kadar-kazanacak-1083672414.html
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fenerbahçe, ali koç, sadettin saran, başkan adayı, erol bilecik
fenerbahçe, ali koç, sadettin saran, başkan adayı, erol bilecik
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan başkanlık adaylığı için kritik görüşme
20:09 10.05.2024 (güncellendi: 20:15 10.05.2024)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığı için adı geçen Sadettin Saran'la yarın görüşme gerçekleştirecek.
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan Ali Koç'un talebi doğrultusunda görüşme yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Başkanımız Ali Y. Koç’un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK seçimli olağan genel kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir.