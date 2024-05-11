https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/cumhurbaskanligi-ozel-kalem-muduru-hasan-doganin-babasi-hayatini-kaybetti-1083707770.html
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T15:44+0300
2024-05-11T15:44+0300
2024-05-11T15:44+0300
türkiye
hasan doğan
baba
vefat
ölüm
cenaze töreni
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Hasan Doğan'ın, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde vefat eden babası Osman Doğan için cenaze töreni düzenlendi.Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene Doğan ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Jülide Sarıeroğlu, Zehra Zümrüt Selçuk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, bürokratlar ve üniversite rektörleri de katıldı.Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi, taziyeleri kabul etti.Doğan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.Osman Doğan'ın naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kızılcahamam'a nakledildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/tbmm-baskani-siyonist-baskiyla-isten-atilan-akademisyenlere-turkiye-universitelerininkapilariacik-1083704947.html
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hasan doğanın babası hayatını kaybetti, hasan doğan kimdir, hasan doğanın babası kim
hasan doğanın babası hayatını kaybetti, hasan doğan kimdir, hasan doğanın babası kim
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Doğan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Hasan Doğan'ın, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde vefat eden babası Osman Doğan için cenaze töreni düzenlendi.
Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene Doğan ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Jülide Sarıeroğlu, Zehra Zümrüt Selçuk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, bürokratlar ve üniversite rektörleri de katıldı.
Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi, taziyeleri kabul etti.
Doğan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Osman Doğan'ın naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kızılcahamam'a nakledildi.