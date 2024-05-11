https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/cumhurbaskanligi-ozel-kalem-muduru-hasan-doganin-babasi-hayatini-kaybetti-1083707770.html

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T15:44+0300

2024-05-11T15:44+0300

2024-05-11T15:44+0300

türkiye

hasan doğan

baba

vefat

ölüm

cenaze töreni

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083707863_0:304:1601:1204_1920x0_80_0_0_ec7d43609033c4eab0f25a70d81539b7.jpg

Hasan Doğan'ın, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde vefat eden babası Osman Doğan için cenaze töreni düzenlendi.Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene Doğan ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Jülide Sarıeroğlu, Zehra Zümrüt Selçuk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, bürokratlar ve üniversite rektörleri de katıldı.Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi, taziyeleri kabul etti.Doğan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.Osman Doğan'ın naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kızılcahamam'a nakledildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/tbmm-baskani-siyonist-baskiyla-isten-atilan-akademisyenlere-turkiye-universitelerininkapilariacik-1083704947.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hasan doğanın babası hayatını kaybetti, hasan doğan kimdir, hasan doğanın babası kim