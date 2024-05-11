https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/cin-abdye-karsi-beklenmedik-muttefik-buldu-1083704020.html
‘Çin, ABD’ye karşı beklenmedik müttefik buldu’
‘Çin, ABD’ye karşı beklenmedik müttefik buldu’
Sputnik Türkiye
Financial Times gazetesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Macaristan ziyaretinin ardından Budapeşte’nin Pekin’in Washington’la çatışmada stratejik... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T13:47+0300
2024-05-11T13:47+0300
2024-05-11T13:46+0300
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Gazetenin haberinde, “Budapeşte artık Şi Cinping’in ‘Pekin’in dost çevresi’ olarak adlandırdığı, Çin’in ABD gücüne karşı koyma çabalarını en çok destekleyen ülkelerden biri haline geldi” ifadesine yer verildi.İki ülke arasındaki bağların güçlenmesi sayesinde Macaristan’ın, Çin’in diplomatik ve yatırım desteğini bekleyebileceği belirtilirken Budapeşte ve Pekin arasında derinleşen ilişkilerin jeopolitik mesaj taşıdığı kaydedildi.Çin lideri, Çarşamba günü Macaristan ziyareti sırasında, Pekin ve Budapeşte’nin birbirlerini işbirliği açısından öncelikli ortaklar olarak gördüklerini söylemişti. Şi, iki ülkenin birlikte zorluklardan geçtiğini ve istikrarsız uluslararası durum koşullarında güç politikalarına birlikte meydan okuduğunu dile getirmişti.Şi, 5-10 Mayıs günleri Avrupa turu kapsamında Fransa, Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-rusya-cin-ve-iran-batiyi-siniyor-1083652511.html
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çin, macaristan, çin devlet başkanı şi cinping, avrupa, abd
çin, macaristan, çin devlet başkanı şi cinping, avrupa, abd
‘Çin, ABD’ye karşı beklenmedik müttefik buldu’
Financial Times gazetesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Macaristan ziyaretinin ardından Budapeşte’nin Pekin’in Washington’la çatışmada stratejik ortaklarından biri haline geldiğini belirtti.
Gazetenin haberinde, “Budapeşte artık Şi Cinping’in ‘Pekin’in dost çevresi’ olarak adlandırdığı, Çin’in ABD gücüne karşı koyma çabalarını en çok destekleyen ülkelerden biri haline geldi” ifadesine yer verildi.
İki ülke arasındaki bağların güçlenmesi sayesinde Macaristan’ın, Çin’in diplomatik ve yatırım desteğini bekleyebileceği belirtilirken Budapeşte ve Pekin arasında derinleşen ilişkilerin jeopolitik mesaj taşıdığı kaydedildi.
Çin lideri, Çarşamba günü Macaristan ziyareti sırasında, Pekin ve Budapeşte’nin birbirlerini işbirliği açısından öncelikli ortaklar olarak gördüklerini söylemişti. Şi, iki ülkenin birlikte zorluklardan geçtiğini ve istikrarsız uluslararası durum koşullarında güç politikalarına birlikte meydan okuduğunu dile getirmişti.
Şi, 5-10 Mayıs günleri Avrupa turu kapsamında Fransa, Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret etmişti.