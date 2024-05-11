https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/cekya-abddeki-zirvede-ukraynanin-nato-uyeligi-konusunda-herhangi-bir-karar-alinmayacak-1083722004.html
Çekya: ABD’deki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda herhangi bir karar alınmayacak
Çekya: ABD’deki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda herhangi bir karar alınmayacak
Sputnik Türkiye
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Washington'daki NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunda herhangi bir karar alınmayacağını belirtti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T23:39+0300
2024-05-11T23:39+0300
2024-05-11T23:46+0300
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Avusturya’da yayımlanan Die Presse gazetesine verdiği demeçte, temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesi katılımcılarının Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunda herhangi bir karar almayacaklarını söyledi.Pavel, “Washington'daki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin bir karar alınmayacak. Ancak birçok ülke ikili anlaşmalarda Ukrayna'ya güvenlik garantileri verecek. Bunun üyelik yolunda bir ara adım olduğunu söyleyebiliriz. Bugün hiç kimse Ukrayna'nın gelecekte NATO’ya üye olacağı gerçeğini reddetmiyor. Ancak Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını Ruslara açıkça anlatmalıyız” dedi.ABD, 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirveye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/stoltenberg-acikladi-ukrayna-natodan-asker-gondermesini-istedi-mi-1083645377.html
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çekya, petr pavel, abd, washington, nato, zirve, ukrayna, rusya
çekya, petr pavel, abd, washington, nato, zirve, ukrayna, rusya
Çekya: ABD’deki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda herhangi bir karar alınmayacak
23:39 11.05.2024 (güncellendi: 23:46 11.05.2024)
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Washington'daki NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunda herhangi bir karar alınmayacağını belirtti.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Avusturya’da yayımlanan Die Presse gazetesine verdiği demeçte, temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesi katılımcılarının Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunda herhangi bir karar almayacaklarını söyledi.
Pavel, “Washington'daki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin bir karar alınmayacak. Ancak birçok ülke ikili anlaşmalarda Ukrayna'ya güvenlik garantileri verecek. Bunun üyelik yolunda bir ara adım olduğunu söyleyebiliriz. Bugün hiç kimse Ukrayna'nın gelecekte NATO’ya üye olacağı gerçeğini reddetmiyor. Ancak Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını Ruslara açıkça anlatmalıyız” dedi.
ABD, 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirveye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.