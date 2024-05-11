https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/cekya-abddeki-zirvede-ukraynanin-nato-uyeligi-konusunda-herhangi-bir-karar-alinmayacak-1083722004.html

Çekya: ABD’deki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda herhangi bir karar alınmayacak

Çekya: ABD’deki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda herhangi bir karar alınmayacak

Sputnik Türkiye

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Washington'daki NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunda herhangi bir karar alınmayacağını belirtti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T23:39+0300

2024-05-11T23:39+0300

2024-05-11T23:46+0300

ukrayna krizi

çekya

petr pavel

abd

washington

nato

zirve

ukrayna

rusya

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083026226_0:329:3056:2048_1920x0_80_0_0_7b6d8f21fa37f64553693b36b204ac3d.jpg

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Avusturya’da yayımlanan Die Presse gazetesine verdiği demeçte, temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesi katılımcılarının Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunda herhangi bir karar almayacaklarını söyledi.Pavel, “Washington'daki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin bir karar alınmayacak. Ancak birçok ülke ikili anlaşmalarda Ukrayna'ya güvenlik garantileri verecek. Bunun üyelik yolunda bir ara adım olduğunu söyleyebiliriz. Bugün hiç kimse Ukrayna'nın gelecekte NATO’ya üye olacağı gerçeğini reddetmiyor. Ancak Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını Ruslara açıkça anlatmalıyız” dedi.ABD, 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirveye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/stoltenberg-acikladi-ukrayna-natodan-asker-gondermesini-istedi-mi-1083645377.html

çekya

washington

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çekya, petr pavel, abd, washington, nato, zirve, ukrayna, rusya