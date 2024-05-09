Stoltenberg açıkladı: Ukrayna, NATO'dan asker göndermesini istedi mi?

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu görüşmenin ardından İtalyan ANSA ajansına değerlendirmelerde bulundu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması fikriyle ilgili görüşleri sorulan Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya kuvvet konuşlandırma gibi bir niyeti yok. Ukrayna'yı geçen hafta ziyaret ettiğimde Ukraynalılar, NATO askeri talep etmedi ama daha fazla destek istediler" dedi.



Rusya'yla anlamlı bir diyalog kurmanın çok zor olduğunu gördüklerini, zira Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmaları kazanmaya inandığını söyleyen Stoltenberg, "Onu (Putin'i) müzakereye ikna etmenin tek yolu, savaş alanında kazanamayacağını göstermektir. Bu amaca ulaşmanın tek yolu da Ukrayna’ya askeri destek sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



Stoltenberg, dünyanın tehlikeli bir dönemden geçtiğini, bu nedenle NATO'nun bir arada kalmasının önemli olduğunu vurguladı.



NATO Genel Sekreteri, ayrıca İtalya'ya, Ukrayna'ya sağladığı Samp/T hava savunma sistemi için teşekkür etti.



Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Ukrayna'ya askeri yardım için 5 yılda 100 milyar dolar toplama önerisini 30 Nisan'da üye ülkelere resmen sunduğunu açıklamış ve Budapeşte'nin fona katılmamak için mücadele edeceğini vurgulamıştı.