https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/brezilyada-sel-felaketi-136-kisi-hayatini-kaybetti--1083712127.html
Brezilya'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 29 Nisan'da başlayan yağışlar, Rio Grande do Sul eyaletinde sele sebep olmuştu. Yetkililer 136 kişinin hayatını kaybettiği... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T18:21+0300
2024-05-11T18:21+0300
2024-05-11T18:21+0300
dünya
sel
brezilya
ölüm
yaralı
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083711841_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_c10ea535a09e5f41bbdd8a975f094fce.jpg
Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 136'ya, yaralı sayısının 756'ya yükseldiği bildirildi. Ayrıca 339 bin 928 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, sel felaketinden toplam 1 milyon 951 bin 402 kişinin etkilendiği vurgulandı.Kurtarma çalışmalarının 27 bin 589 personel, 4 bin 398 araç, 41 hava aracı ve 340 deniz taşıtı ile sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/filistine-bmde-yeni-haklar-taninmisti-israilli-diplomat-anlasmayi-ogutucu-ile-parcaladi--1083709620.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083711841_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_53bf172c633700280eda08fd8a12e1cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sel, brezilya, ölüm, yaralı
sel, brezilya, ölüm, yaralı
Brezilya'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 29 Nisan'da başlayan yağışlar, Rio Grande do Sul eyaletinde sele sebep olmuştu. Yetkililer 136 kişinin hayatını kaybettiği, 756 kişinin yaralandığı belirtti.
Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.
Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 136'ya, yaralı sayısının 756'ya yükseldiği bildirildi. Ayrıca 339 bin 928 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, sel felaketinden toplam 1 milyon 951 bin 402 kişinin etkilendiği vurgulandı.
Kurtarma çalışmalarının 27 bin 589 personel, 4 bin 398 araç, 41 hava aracı ve 340 deniz taşıtı ile sürdüğü belirtildi.