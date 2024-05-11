https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/besiktas-baskani-arat-galatasaray-baskani-ozbeke-seslendi-yanak-oksatmadik-1083710828.html

Beşiktaş Başkanı Arat, Galatasaray Başkanı Özbek'e seslendi: 'Yanak okşatmadık'

Beşiktaş Başkanı Arat, Galatasaray Başkanı Özbek'e seslendi: 'Yanak okşatmadık'

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'in deprem bölgesine yaptığı yardımlar konusundaki açıklamalarına ithafen yaptığı konuşmasında, deprem... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T17:51+0300

2024-05-11T17:51+0300

2024-05-11T17:51+0300

spor

beşiktaş

hasan arat

galatasaray sk

dursun özbek

ziraat türkiye kupası

trabzonspor

ertuğrul doğan

atatürk olimpiyat stadı

mehmet büyükekşi

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı deprem bölgesine yapılan yardımlar konusundaki açıklamasına değinerek, “Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık ama yanak okşatmadık" dedi. Başkan Arat, 23 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kendileri için uygun olduğunu söyledi.Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı camianın Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı deprem bölgesine yapılan yardımlar konusundaki açıklamaları eleştirerek, "Sayın başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tip camialar söylemlerine dikkat etmek zorundadır. Hayır hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken dikkat edeceksiniz. Beşiktaş çok ağırdır, altında kalırsınız. Beşiktaş deprem olduğu anda anında bölgeye gitmiştir. Kamyonlar üç kulübün flamasıyla buradan kalkmıştır. Camia liderleri bu işlere dikkat etmelidir. Beşiktaş aynı sabah Hatay'a intikal etmiş, çadırlarını kurmuş, çorbalarını pişirmiştir. Her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler, okullar kurmuş ve bölgeden ilgisini eksiltmemiştir. Üzülerek sıkılarak izliyorum, olmadı, yakışmadı. Hele hele camiamızı ağzınıza böyle almayın sonra üzülürsünüz. Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık ama yanak okşatmadık" ifadelerini kullandı.'Kupa finalinin bu bayrak altında oynanması Türkiye’ye yakışır'Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanmasının kendileri için uygun olduğunu dile getiren Başkan Arat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Beşiktaşlılar sokakta bundan gurur duyacaktır'Birçok yeniliğe öncülük edildiğini savunduğu yeni tüzük hakkında konuşan Arat, “Bugün Beşiktaş’ın Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi yapılıyor. Yağmurlu bir günde yapılıyor kongremiz. Biz Beşiktaşlılar, yağmurlu günleri severiz. Kongre öncesi önemli çalışmalar yapıldı. Şu ana kadar önemli çalışmalar yapıldı. Tüzük, devrimsel bir tüzük. Geleceğe bırakabileceğimiz önemli bir miras. Beşiktaşlılar bu tüzüğü bugün onayladığı takdirde Beşiktaşlılar sokakta bundan gurur duyacaktır. Bulunduğu her ortamda gurur duyacaktır. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, Olimpik ve paralimpik sporcularımız, camiamıza otomatik olarak üye olacaktır. Öte yandan üniversiteli öğrencilerimizin üyelik ödemelerini de geniş vadelere yayacağız. Bu bizim seçim bildirgemizde de vardı. Bir bebek doğduğu andan itibaren Beşiktaş Fan Clup kartını alacak, 18 yaşına geldiğinde de üye olabilecek. Yine tüm kurumlarımızda minimum 2 kadın üye şartı getirdik. Bunun yanı sıra yönetim kurumlarında imza yetkisini başkanda tek başına bırakmadık. İmza yetkisini ikiye çıkarttık. Bu durumda bir anlamda yönetimin yetkilerinin kısıtlanmasını ve denetlenebilir olmasını sağlayacak. Elektronik genel kurul, elektronik denetim kurulu ve elektronik üye müracaatı gibi yenilikler getirdik. Bütün bunlar Beşiktaş’ın geleceğe nasıl baktığını, bu değişime adapte olduğunu gösteren ibarelerdir. Bu tüzük çalışmamıza büyük emek ve zaman veren değerli tüzük kurulu üyelerimizi, bu yağmurda buraya gelen tüm kongre üyelerimizi, yine tüzüğün hazırlanmasında büyük özen gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı, Ozan Veli Çakır’ı ve tüm Spor Bakanlığına camiam adına teşekkür ediyorum. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Güzel bir tüzük oluyor. İnşallah finalini de güzel yaparız. Stadyumumuzda ilk defa tüzük toplantısı yapıyoruz. Güzel bir gün bekliyorduk ama olmadı. Açılışımızı yaptık. Burası rahmetli Süleyman Abi'nin (Seba) İnönü Stadyumu açıldığında gol attığı eski açık tribünü. Dolayısıyla bizim için önemli değerleri var. Beşiktaş, güzel günlere yelken açacak. Sıkıntılı bir dönemi bitirmeye 23 Mayıs’ta çok yakınız” diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/trabzonspor-besiktas-finali-nerede-oynanacak-1083679912.html

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beşiktaş, hasan arat, galatasaray sk, dursun özbek, ziraat türkiye kupası, trabzonspor, ertuğrul doğan, atatürk olimpiyat stadı, mehmet büyükekşi