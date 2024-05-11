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Beşiktaş Başkanı Arat, Galatasaray Başkanı Özbek'e seslendi: 'Yanak okşatmadık'
Beşiktaş Başkanı Arat, Galatasaray Başkanı Özbek'e seslendi: 'Yanak okşatmadık'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'in deprem bölgesine yaptığı yardımlar konusundaki açıklamalarına ithafen yaptığı konuşmasında, deprem... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T17:51+0300
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spor
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galatasaray sk
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ziraat türkiye kupası
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı deprem bölgesine yapılan yardımlar konusundaki açıklamasına değinerek, “Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık ama yanak okşatmadık" dedi. Başkan Arat, 23 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kendileri için uygun olduğunu söyledi.Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı camianın Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı deprem bölgesine yapılan yardımlar konusundaki açıklamaları eleştirerek, "Sayın başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tip camialar söylemlerine dikkat etmek zorundadır. Hayır hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken dikkat edeceksiniz. Beşiktaş çok ağırdır, altında kalırsınız. Beşiktaş deprem olduğu anda anında bölgeye gitmiştir. Kamyonlar üç kulübün flamasıyla buradan kalkmıştır. Camia liderleri bu işlere dikkat etmelidir. Beşiktaş aynı sabah Hatay'a intikal etmiş, çadırlarını kurmuş, çorbalarını pişirmiştir. Her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler, okullar kurmuş ve bölgeden ilgisini eksiltmemiştir. Üzülerek sıkılarak izliyorum, olmadı, yakışmadı. Hele hele camiamızı ağzınıza böyle almayın sonra üzülürsünüz. Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık ama yanak okşatmadık" ifadelerini kullandı.'Kupa finalinin bu bayrak altında oynanması Türkiye’ye yakışır'Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanmasının kendileri için uygun olduğunu dile getiren Başkan Arat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Beşiktaşlılar sokakta bundan gurur duyacaktır'Birçok yeniliğe öncülük edildiğini savunduğu yeni tüzük hakkında konuşan Arat, “Bugün Beşiktaş’ın Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi yapılıyor. Yağmurlu bir günde yapılıyor kongremiz. Biz Beşiktaşlılar, yağmurlu günleri severiz. Kongre öncesi önemli çalışmalar yapıldı. Şu ana kadar önemli çalışmalar yapıldı. Tüzük, devrimsel bir tüzük. Geleceğe bırakabileceğimiz önemli bir miras. Beşiktaşlılar bu tüzüğü bugün onayladığı takdirde Beşiktaşlılar sokakta bundan gurur duyacaktır. Bulunduğu her ortamda gurur duyacaktır. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, Olimpik ve paralimpik sporcularımız, camiamıza otomatik olarak üye olacaktır. Öte yandan üniversiteli öğrencilerimizin üyelik ödemelerini de geniş vadelere yayacağız. Bu bizim seçim bildirgemizde de vardı. Bir bebek doğduğu andan itibaren Beşiktaş Fan Clup kartını alacak, 18 yaşına geldiğinde de üye olabilecek. Yine tüm kurumlarımızda minimum 2 kadın üye şartı getirdik. Bunun yanı sıra yönetim kurumlarında imza yetkisini başkanda tek başına bırakmadık. İmza yetkisini ikiye çıkarttık. Bu durumda bir anlamda yönetimin yetkilerinin kısıtlanmasını ve denetlenebilir olmasını sağlayacak. Elektronik genel kurul, elektronik denetim kurulu ve elektronik üye müracaatı gibi yenilikler getirdik. Bütün bunlar Beşiktaş’ın geleceğe nasıl baktığını, bu değişime adapte olduğunu gösteren ibarelerdir. Bu tüzük çalışmamıza büyük emek ve zaman veren değerli tüzük kurulu üyelerimizi, bu yağmurda buraya gelen tüm kongre üyelerimizi, yine tüzüğün hazırlanmasında büyük özen gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı, Ozan Veli Çakır’ı ve tüm Spor Bakanlığına camiam adına teşekkür ediyorum. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Güzel bir tüzük oluyor. İnşallah finalini de güzel yaparız. Stadyumumuzda ilk defa tüzük toplantısı yapıyoruz. Güzel bir gün bekliyorduk ama olmadı. Açılışımızı yaptık. Burası rahmetli Süleyman Abi'nin (Seba) İnönü Stadyumu açıldığında gol attığı eski açık tribünü. Dolayısıyla bizim için önemli değerleri var. Beşiktaş, güzel günlere yelken açacak. Sıkıntılı bir dönemi bitirmeye 23 Mayıs’ta çok yakınız” diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/trabzonspor-besiktas-finali-nerede-oynanacak-1083679912.html
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beşiktaş, hasan arat, galatasaray sk, dursun özbek, ziraat türkiye kupası, trabzonspor, ertuğrul doğan, atatürk olimpiyat stadı, mehmet büyükekşi
beşiktaş, hasan arat, galatasaray sk, dursun özbek, ziraat türkiye kupası, trabzonspor, ertuğrul doğan, atatürk olimpiyat stadı, mehmet büyükekşi

Beşiktaş Başkanı Arat, Galatasaray Başkanı Özbek'e seslendi: 'Yanak okşatmadık'

17:51 11.05.2024
© AA / Esra BilginHasan Arat
Hasan Arat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
© AA / Esra Bilgin
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Beşiktaş Başkanı Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'in deprem bölgesine yaptığı yardımlar konusundaki açıklamalarına ithafen yaptığı konuşmasında, deprem bölgesinde çocukların yanaklarını okşadıklarını ancak 'yanak okşatmadıklarını' dile getirdi.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı deprem bölgesine yapılan yardımlar konusundaki açıklamasına değinerek, “Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık ama yanak okşatmadık" dedi.
Başkan Arat, 23 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kendileri için uygun olduğunu söyledi.
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı camianın Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı deprem bölgesine yapılan yardımlar konusundaki açıklamaları eleştirerek, "Sayın başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tip camialar söylemlerine dikkat etmek zorundadır. Hayır hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken dikkat edeceksiniz. Beşiktaş çok ağırdır, altında kalırsınız. Beşiktaş deprem olduğu anda anında bölgeye gitmiştir. Kamyonlar üç kulübün flamasıyla buradan kalkmıştır. Camia liderleri bu işlere dikkat etmelidir. Beşiktaş aynı sabah Hatay'a intikal etmiş, çadırlarını kurmuş, çorbalarını pişirmiştir. Her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler, okullar kurmuş ve bölgeden ilgisini eksiltmemiştir. Üzülerek sıkılarak izliyorum, olmadı, yakışmadı. Hele hele camiamızı ağzınıza böyle almayın sonra üzülürsünüz. Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık ama yanak okşatmadık" ifadelerini kullandı.

'Kupa finalinin bu bayrak altında oynanması Türkiye’ye yakışır'

Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanmasının kendileri için uygun olduğunu dile getiren Başkan Arat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi büyük bir nezaketle dün beni aradı. 'Başkan nereyi düşünüyorsunuz?' dedi. Trabzonspor Başkanı'yla birlikte bu görüşmeyi yapmamızın daha doğru olacağını söyledim. Başkan Doğan çok önemli birisidir. Sözünde duran bir insandır. Kendisiyle aynı masaya oturup, final maçını konuşmak güzel bir şeydir. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kalmıştır. Beşiktaş için 23 Mayıs çok kıymetli ve önemlidir. Kendileri final müsabakası için Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan bahsetmiş. Çok nazikler. Bu stadyum milli bir stattır. Beşiktaş da zaten bu teklifi getirecekti. Ertuğrul Bey'in Trabzon’dan bu açıklamayı yapması tüm Türkiye’yi rahatlatmıştır. Çünkü geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının oynandığı bir stadyumda Türkiye Kupası Finali'nin oynanması Türkiye’ye yakışır. Bu bayrak altında oynanması Türkiye’ye yakışır. Dolayısıyla halkımız bu durumdan mutlu olur. Tüm Beşiktaşlılar bu durumda mutlu olur. Trabzonluları da en güzel şekilde burada misafir ederiz. İstanbul’da yaşayan Trabzonsporlular da en güzel şekilde maça gider. Centilmenlik içerisinde olur. Bu iki camia da bu güzel finalin tadına varır. Bir şenlik havasında olur. Biz camia olarak finale kaldığımızdan dolayı fevkalade mutluyuz. Kupayı almak için de her türlü konsantrasyonun içindeyiz. Birkaç antrenman yapılması lazım orada. Sanırım federasyon bu konuda da sıcak yaklaşacaktır. Birçok insan seyahat masrafından kurtulacak, güvenlik sıkıntısı olmayacak. Oraya ulaşım daha kolay. Türkiye için hayırlıdır. Umarım bu şekilde karar veririz.

'Beşiktaşlılar sokakta bundan gurur duyacaktır'

Birçok yeniliğe öncülük edildiğini savunduğu yeni tüzük hakkında konuşan Arat, “Bugün Beşiktaş’ın Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi yapılıyor. Yağmurlu bir günde yapılıyor kongremiz. Biz Beşiktaşlılar, yağmurlu günleri severiz. Kongre öncesi önemli çalışmalar yapıldı. Şu ana kadar önemli çalışmalar yapıldı. Tüzük, devrimsel bir tüzük. Geleceğe bırakabileceğimiz önemli bir miras. Beşiktaşlılar bu tüzüğü bugün onayladığı takdirde Beşiktaşlılar sokakta bundan gurur duyacaktır. Bulunduğu her ortamda gurur duyacaktır. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, Olimpik ve paralimpik sporcularımız, camiamıza otomatik olarak üye olacaktır. Öte yandan üniversiteli öğrencilerimizin üyelik ödemelerini de geniş vadelere yayacağız. Bu bizim seçim bildirgemizde de vardı. Bir bebek doğduğu andan itibaren Beşiktaş Fan Clup kartını alacak, 18 yaşına geldiğinde de üye olabilecek. Yine tüm kurumlarımızda minimum 2 kadın üye şartı getirdik. Bunun yanı sıra yönetim kurumlarında imza yetkisini başkanda tek başına bırakmadık. İmza yetkisini ikiye çıkarttık. Bu durumda bir anlamda yönetimin yetkilerinin kısıtlanmasını ve denetlenebilir olmasını sağlayacak. Elektronik genel kurul, elektronik denetim kurulu ve elektronik üye müracaatı gibi yenilikler getirdik. Bütün bunlar Beşiktaş’ın geleceğe nasıl baktığını, bu değişime adapte olduğunu gösteren ibarelerdir. Bu tüzük çalışmamıza büyük emek ve zaman veren değerli tüzük kurulu üyelerimizi, bu yağmurda buraya gelen tüm kongre üyelerimizi, yine tüzüğün hazırlanmasında büyük özen gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı, Ozan Veli Çakır’ı ve tüm Spor Bakanlığına camiam adına teşekkür ediyorum. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Güzel bir tüzük oluyor. İnşallah finalini de güzel yaparız. Stadyumumuzda ilk defa tüzük toplantısı yapıyoruz. Güzel bir gün bekliyorduk ama olmadı. Açılışımızı yaptık. Burası rahmetli Süleyman Abi'nin (Seba) İnönü Stadyumu açıldığında gol attığı eski açık tribünü. Dolayısıyla bizim için önemli değerleri var. Beşiktaş, güzel günlere yelken açacak. Sıkıntılı bir dönemi bitirmeye 23 Mayıs’ta çok yakınız” diyerek sözlerini tamamladı.
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Trabzonspor-Beşiktaş finali nerede oynanacak?
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