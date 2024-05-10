https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/trabzonspor-besiktas-finali-nerede-oynanacak-1083679912.html
Trabzonspor-Beşiktaş finali nerede oynanacak?
Trabzonspor-Beşiktaş finali nerede oynanacak?
Sputnik Türkiye
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Riva'ya davet etti. Görüşmede Trabzonspor-Beşiktaş Türkiye... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T15:38+0300
2024-05-10T15:38+0300
2024-05-10T15:38+0300
spor
beşiktaş
tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
trabzonspor
hasan arat
ziraat türkiye kupası
mehmet büyükekşi
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupa finalinde mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılacağı toplantı, TFF'nin Riva'daki merkezinde saat 13.00'te başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ziraat-turkiye-kupasinda-besiktas-finale-yukseldi-1083585795.html
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trabzonspor-beşiktaş finali nerede oynanacak?
trabzonspor-beşiktaş finali nerede oynanacak?
Trabzonspor-Beşiktaş finali nerede oynanacak?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Riva'ya davet etti. Görüşmede Trabzonspor-Beşiktaş Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağı belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupa finalinde mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılacağı toplantı, TFF'nin Riva'daki merkezinde saat 13.00'te başlayacak.