https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/trabzonspor-besiktas-finali-nerede-oynanacak-1083679912.html

Trabzonspor-Beşiktaş finali nerede oynanacak?

Trabzonspor-Beşiktaş finali nerede oynanacak?

Sputnik Türkiye

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Riva'ya davet etti. Görüşmede Trabzonspor-Beşiktaş Türkiye... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T15:38+0300

2024-05-10T15:38+0300

2024-05-10T15:38+0300

spor

beşiktaş

tff merkez hakem kurulu

türkiye futbol federasyonu (tff)

trabzonspor

hasan arat

ziraat türkiye kupası

mehmet büyükekşi

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupa finalinde mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılacağı toplantı, TFF'nin Riva'daki merkezinde saat 13.00'te başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ziraat-turkiye-kupasinda-besiktas-finale-yukseldi-1083585795.html

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Sputnik Türkiye

trabzonspor-beşiktaş finali nerede oynanacak?