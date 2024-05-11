https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/bakanliktan-aciklama-turkiye-jeomanyetik-firtinadan-etkilenecek-mi-1083711476.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye ‘jeomanyetik fırtınadan’ etkilenecek mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye ‘jeomanyetik fırtınadan’ etkilenecek mi?
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından güneşin güney yüzeyindeki patlamalar sonrasında yaşanabilecek gelişmelere... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T18:04+0300
2024-05-11T18:04+0300
2024-05-11T18:04+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
ömer fatih sayan
iletişim
kesinti
haberleşme
elektrik
uydu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan yayımladığı açıklamada, güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerinin altını çizdi.Jeomanyetik fırtınaların, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabileceğini ifade eden Sayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/gunes-patlamasi-ardindan-uyari-jeomanyetik-firtina-extrem-g5-kategorisine-yukseldi-1083698738.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ömer fatih sayan, iletişim, kesinti, haberleşme, elektrik, uydu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ömer fatih sayan, iletişim, kesinti, haberleşme, elektrik, uydu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye ‘jeomanyetik fırtınadan’ etkilenecek mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından güneşin güney yüzeyindeki patlamalar sonrasında yaşanabilecek gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan yayımladığı açıklamada, güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerinin altını çizdi.
Jeomanyetik fırtınaların, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabileceğini ifade eden Sayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlemekteyiz.
Jeomanyetik fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte.
Söz konusu fırtına ile ilgili yapılan bazı bilimsel açıklamalara göre; uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceği, bu durumun saatler sürebilecek kesintilere sebep olabileceği öngörülüyor.
Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.