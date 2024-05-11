https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/bakan-goktas-canli-yayinda-acikladi-faizsiz-evlilik-kredisi-icin-ilk-kez-tarih-belli-oldu-1083698237.html
Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı: Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih belli oldu
Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı: Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yönelik sunulan evlilik kredisi desteğinin ödeme tarihini açıkladı. Peki, evlilik... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T11:24+0300
2024-05-11T11:24+0300
2024-05-11T11:24+0300
faizsiz kredi
evlilik
evlilik masrafları
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mahinur özdemir
mahinur özdemir göktaş
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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Evlilik kredisinden yararlanacak olanlar, ilk ödeme tarihini merakla bekliyordu. Beklenen haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisindeki ilk ödeme tarihini açıkladı.Evlilik kredisi ne zaman verilecek?Önceden duyurulan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin geri ödeme süreci belirsiz kalmıştı. Ancak Bakan Göktaş, yapılan resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerin kredi ödemelerinin, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacağını duyurdu.Göktaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/turk-lirasi-icin-yeni-karar-resmi-gazetede-artirimli-fiyat-farki-uygulanacak-1083697081.html
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evlilik kredisi, evlilik kredisi veren bakanlıklar, evlilik kredisi şartları, evlilik kredisi ne zaman verilecek, 150 bin tl evlilik kredisi çıktı mı, 150 bin tl evlilik kredisi yaş sınırı var mı, 150 bin tl evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, evlilik kredisi için neler gerekli, ziraat bankası evlilik kredisi veriyor mu, yeni evlenenlere kredi var mı
Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı: Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yönelik sunulan evlilik kredisi desteğinin ödeme tarihini açıkladı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? Evlilik kredisi ilk ödeme hangi tarihte?
Evlilik kredisinden yararlanacak olanlar, ilk ödeme tarihini merakla bekliyordu. Beklenen haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisindeki ilk ödeme tarihini açıkladı.
Evlilik kredisi ne zaman verilecek?
Önceden duyurulan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin geri ödeme süreci belirsiz kalmıştı. Ancak Bakan Göktaş, yapılan resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerin kredi ödemelerinin, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacağını duyurdu.
Göktaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Biz pilot proje olarak tabii ki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay’dan aldık. Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."