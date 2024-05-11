https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/bakan-goktas-canli-yayinda-acikladi-faizsiz-evlilik-kredisi-icin-ilk-kez-tarih-belli-oldu-1083698237.html

Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı: Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih belli oldu

Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı: Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yönelik sunulan evlilik kredisi desteğinin ödeme tarihini açıkladı. Peki, evlilik... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T11:24+0300

2024-05-11T11:24+0300

2024-05-11T11:24+0300

faizsiz kredi

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ekonomi

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mahinur özdemir

mahinur özdemir göktaş

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

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Evlilik kredisinden yararlanacak olanlar, ilk ödeme tarihini merakla bekliyordu. Beklenen haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisindeki ilk ödeme tarihini açıkladı.Evlilik kredisi ne zaman verilecek?Önceden duyurulan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin geri ödeme süreci belirsiz kalmıştı. Ancak Bakan Göktaş, yapılan resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerin kredi ödemelerinin, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacağını duyurdu.Göktaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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