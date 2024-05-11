https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/azerbaycan-basbakani-asadov-misustini-yeniden-atanmasi-dolayisiyla-tebrik-etti-1083698859.html
Azerbaycan Başbakanı Asadov, Mişustin'i yeniden atanması dolayısıyla tebrik etti
Azerbaycan Başbakanı Asadov, Mişustin'i yeniden atanması dolayısıyla tebrik etti
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Mihail Mişustin'i Rusya Federasyonu Başbakanı görevine yeniden atanması dolayısıyla tebrik etti 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T11:44+0300
2024-05-11T11:44+0300
2024-05-11T11:44+0300
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Azerbaycan Bakanlar Kurulu basın servisinin bildirdiği üzere, Başbakan Asadov, Mişustin'i Rusya Federasyonu Başbakanı görevine yeniden atanması dolayısıyla tebrik etti.Açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Asadov, Mihail Mişustin'i Rusya Federasyonu Başbakanı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. A. Asadov, tebrik mesajında M. Mişustin’in Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında iyi dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayalı çok yönlü ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı katkıya dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, dünkü oturumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Başbakan Vekili Mihail Mişustin’in yeniden göreve getirilmesini öngören kararname taslağını yapılan oylama sonucunda onaylamış, 357 vekil tasarıya 'evet' oyu verirken 57 vekil çekimser kalmıştı. Tasarıya 'hayır' oyu veren vekil çıkmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-devlet-dumasi-putin-tarafindan-basbakanliga-aday-gosterilen-misustini-onayladi-1083681695.html
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, vladimir putin, mihail mişustin, atama
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, vladimir putin, mihail mişustin, atama
Azerbaycan Başbakanı Asadov, Mişustin'i yeniden atanması dolayısıyla tebrik etti
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Mihail Mişustin'i Rusya Federasyonu Başbakanı görevine yeniden atanması dolayısıyla tebrik etti
Azerbaycan Bakanlar Kurulu basın servisinin bildirdiği üzere, Başbakan Asadov, Mişustin'i Rusya Federasyonu Başbakanı görevine yeniden atanması dolayısıyla tebrik etti.
Açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Asadov, Mihail Mişustin'i Rusya Federasyonu Başbakanı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. A. Asadov, tebrik mesajında M. Mişustin’in Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında iyi dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayalı çok yönlü ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı katkıya dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, dünkü oturumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Başbakan Vekili Mihail Mişustin’in yeniden göreve getirilmesini öngören kararname taslağını yapılan oylama sonucunda onaylamış, 357 vekil tasarıya 'evet' oyu verirken 57 vekil çekimser kalmıştı. Tasarıya 'hayır' oyu veren vekil çıkmamıştı.