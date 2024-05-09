https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ankara-il-emniyet-mudur-yardimcisi-organize--sube-muduru-ve-yardimcisi-gorevlerinden-uzaklastirildi-1083656774.html

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı dahil 3 isim görevden uzaklaştırıldı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı dahil 3 isim görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T17:49+0300

2024-05-09T17:49+0300

2024-05-09T17:51+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

görevden uzaklaştırma

ankara

organize suç

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İçişleri Bakanlığı, başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" ifadelerine yer verildi.

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içişleri bakanlığı, görevden uzaklaştırma, ankara, organize suç