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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı dahil 3 isim görevden uzaklaştırıldı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı dahil 3 isim görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T17:49+0300
2024-05-09T17:49+0300
2024-05-09T17:51+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
görevden uzaklaştırma
ankara
organize suç
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İçişleri Bakanlığı, başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ogretmen-atamasinda-sistem-degisiyor-yeni-sistem-nasil-isleyecek-1083651300.html
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içişleri bakanlığı, görevden uzaklaştırma, ankara, organize suç
içişleri bakanlığı, görevden uzaklaştırma, ankara, organize suç
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı dahil 3 isim görevden uzaklaştırıldı
17:49 09.05.2024 (güncellendi: 17:51 09.05.2024)
İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" ifadelerine yer verildi.