Ankara engelli hayvanlar için defile düzenlendi: Bağışlar hasta hayvanların tedavisinde kullanılacak

Kendi himayemde de 20’ye yakın çocuk var. Toprak da onlardan bir tanesi. Böyle bir etkinliğe onunla katılmak istedim. Depremin yıl dönümünde Hatay barınağına ziyarete gittiğimizde onu kangalların arasında görmüştüm. Orada çok üzgün ve mutsuz duruyordu. Çok büyük köpeklerin arasındaydı. Engelinden dolayı dayanamayıp onu da yanıma alıp Ankara’ya beraber döndük.