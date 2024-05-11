https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ankara-engelli-hayvanlar-icin-defile-duzenlendi-bagislar-hasta-hayvanlarin-tedavisinde-kullanilacak-1083716932.html
Ankara engelli hayvanlar için defile düzenlendi: Bağışlar hasta hayvanların tedavisinde kullanılacak
Ankara engelli hayvanlar için defile düzenlendi: Bağışlar hasta hayvanların tedavisinde kullanılacak
Sputnik Türkiye
Muhtelif kazalar nedeniyle sakatlanarak engelli kalan hayvanlar, Ankara’da kendileri için düzenlenen defilede mankenler eşliğinde podyumda yürüdü. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T19:47+0300
2024-05-11T19:47+0300
2024-05-11T19:47+0300
türkiye
ankara
hayvan
engelli
bağış
defile
hasta
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Ankara’da birçok derneğin katkılarıyla engelli hayvanlara farkındalık oluşturmak amacıyla defile düzenlendi. 'Engelimiz Kalmasın' sloganıyla düzenlenen defilede 8'i köpek 2'si kediye kendileri için tasarlanan kıyafetler giydirildi. Ardından podyuma çıkan engelli hayvanlar, mankenler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist İbrahim Enes yaptığı açıklamada, köpeği ‘Kozmo’ ile birlikte etkinlikte keyifli bir vakit geçirdiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:Yasemin Kalkan ise 2016 yılından itibaren hayvan bakımı ile uğraştığını belirterek şu cümleleri dile getirdi:Defilede yapılacak bağışlar, engelli ve hasta hayvanların tedavisinde kullanılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/sarikamista-bir-bozayi-ile-2-yavrusu-dogada-goruntulendi-1083713430.html
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ankara, hayvan, engelli, bağış, defile, hasta
ankara, hayvan, engelli, bağış, defile, hasta
Ankara engelli hayvanlar için defile düzenlendi: Bağışlar hasta hayvanların tedavisinde kullanılacak
Muhtelif kazalar nedeniyle sakatlanarak engelli kalan hayvanlar, Ankara’da kendileri için düzenlenen defilede mankenler eşliğinde podyumda yürüdü.
Ankara’da birçok derneğin katkılarıyla engelli hayvanlara farkındalık oluşturmak amacıyla defile düzenlendi. 'Engelimiz Kalmasın' sloganıyla düzenlenen defilede 8'i köpek 2'si kediye kendileri için tasarlanan kıyafetler giydirildi. Ardından podyuma çıkan engelli hayvanlar, mankenler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist İbrahim Enes yaptığı açıklamada, köpeği ‘Kozmo’ ile birlikte etkinlikte keyifli bir vakit geçirdiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:
Kozmo bizim kliniğimizin köpeği. ‘Kozmo’ kliniğe geldiğinde iki aylıktı ve hiç yürüyemiyordu. Sahibi kucağından düşürmüş. Gerekli tedavilerini uyguladıktan sonra ‘Kozmo’ şu an sağlıklı bir şekilde yürüyor. Hayatını devam ettiriyor ve tuvaletini tutabiliyor. Güzel bir etkinlik oldu. Engelli hayvanlar buluşması gibi biraz daha. Buradan toplanan paralar ile engelli hayvanların ihtiyaçları karşılanacak.
Yasemin Kalkan ise 2016 yılından itibaren hayvan bakımı ile uğraştığını belirterek şu cümleleri dile getirdi:
Kendi himayemde de 20’ye yakın çocuk var. Toprak da onlardan bir tanesi. Böyle bir etkinliğe onunla katılmak istedim. Depremin yıl dönümünde Hatay barınağına ziyarete gittiğimizde onu kangalların arasında görmüştüm. Orada çok üzgün ve mutsuz duruyordu. Çok büyük köpeklerin arasındaydı. Engelinden dolayı dayanamayıp onu da yanıma alıp Ankara’ya beraber döndük.
Defilede yapılacak bağışlar, engelli ve hasta hayvanların tedavisinde kullanılacak.