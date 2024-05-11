Sarıkamış'ta bir bozayı ile 2 yavrusu doğada görüntülendi

© AA / Hüseyin DemirciDünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı.
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© AA / Hüseyin Demirci
Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı.
© AA / Hüseyin Demirci İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu bölgesinde bir bozayı 2 yavrusuyla görüntülendi.
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© AA / Hüseyin Demirci
İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu bölgesinde bir bozayı 2 yavrusuyla görüntülendi.
© AA / Hüseyin DemirciBozayı yavrularıyla çayırlık alanda dolaştıktan sonra kara ve demiryolunu geçip ormanlık alana girdi.
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© AA / Hüseyin Demirci
Bozayı yavrularıyla çayırlık alanda dolaştıktan sonra kara ve demiryolunu geçip ormanlık alana girdi.
© AA / Hüseyin DemirciDoğada bir süre gezinen bozayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.
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© AA / Hüseyin Demirci
Doğada bir süre gezinen bozayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.
© AA / Hüseyin DemirciKars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
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© AA / Hüseyin Demirci
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
© AA / Hüseyin DemirciKars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
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© AA / Hüseyin Demirci
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
© AA / Hüseyin DemirciKars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
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© AA / Hüseyin Demirci
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
© AA / Hüseyin DemirciKars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
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© AA / Hüseyin Demirci
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
© AA / Hüseyin DemirciKars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
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© AA / Hüseyin Demirci
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
© AA / Hüseyin DemirciKars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
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© AA / Hüseyin Demirci
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
© AA / Hüseyin DemirciKars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi
11/11
© AA / Hüseyin Demirci
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi