Sarıkamış'ta bir bozayı ile 2 yavrusu doğada görüntülendi

© AA / Hüseyin Demirci Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı.