https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ahmet-hakandan-ozgur-ozel-yorumu-genel-baskandi-tam-bir-lider-oldu-1083694455.html
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel yorumu: 'Genel başkandı tam bir lider oldu'
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel yorumu: 'Genel başkandı tam bir lider oldu'
Sputnik Türkiye
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yer verdi. CHP lideri Özel için... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T09:51+0300
2024-05-11T09:51+0300
2024-05-11T09:51+0300
türkiye
özgür özel
ahmet hakan
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp genel başkanlığı
köşe yazısı
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün köşe yazısına CHP lideri Özgür Özel'i taşıdı.Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gidişatına ilişkin 'Genel başkandı tam bir lider oldu' sözlerine yer verdi.Ahmet Hakan, Özgür Özel için ayrıca şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hurriyet-yazari-selvi-ozgur-ozel-osman-kavala-konusunu-actiginda-bahcelinin-yaniti-ne-olmus-1083668164.html
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özgür özel, ahmet hakan, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel başkanlığı, köşe yazısı
özgür özel, ahmet hakan, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel başkanlığı, köşe yazısı
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel yorumu: 'Genel başkandı tam bir lider oldu'
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yer verdi. CHP lideri Özel için 'Genel başkandı tam bir lider oldu' ifadesini kullandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün köşe yazısına CHP lideri Özgür Özel'i taşıdı.
Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gidişatına ilişkin 'Genel başkandı tam bir lider oldu' sözlerine yer verdi.
Ahmet Hakan, Özgür Özel için ayrıca şu değerlendirmede bulundu:
Verdiği doğru mesajlarla, normalleşme sürecine yaptığı vurgularla, belediyelerdeki akraba atamalarına karşı sergilediği tavırlarla, tüm dikkatleri üzerine çekme becerisiyle Özgür Özel, genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda.