https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ahmet-hakandan-ozgur-ozel-yorumu-genel-baskandi-tam-bir-lider-oldu-1083694455.html

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel yorumu: 'Genel başkandı tam bir lider oldu'

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel yorumu: 'Genel başkandı tam bir lider oldu'

Sputnik Türkiye

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yer verdi. CHP lideri Özel için... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T09:51+0300

2024-05-11T09:51+0300

2024-05-11T09:51+0300

türkiye

özgür özel

ahmet hakan

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp genel başkanlığı

köşe yazısı

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün köşe yazısına CHP lideri Özgür Özel'i taşıdı.Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gidişatına ilişkin 'Genel başkandı tam bir lider oldu' sözlerine yer verdi.Ahmet Hakan, Özgür Özel için ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hurriyet-yazari-selvi-ozgur-ozel-osman-kavala-konusunu-actiginda-bahcelinin-yaniti-ne-olmus-1083668164.html

türkiye

chp genel başkanlığı

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özgür özel, ahmet hakan, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel başkanlığı, köşe yazısı