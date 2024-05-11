https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-rusyanin-ilerleyisinden-korkarak-ukraynaya-yeni-yardim-duyurdu-1083699140.html
‘ABD, Rusya’nın ilerleyişinden korkarak Ukrayna’ya yeni yardım duyurdu’
‘ABD, Rusya’nın ilerleyişinden korkarak Ukrayna’ya yeni yardım duyurdu’
Sputnik Türkiye
New York Post gazetesi, Washington’un Rus ordusunun Harkov bölgesindeki ilerleyişinden korktuğu için Kiev’e yeni askeri yardım paketi açıkladığını belirtti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T12:07+0300
2024-05-11T12:07+0300
2024-05-11T12:06+0300
ukrayna krizi
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
füze
top mermisi
silah
askeri teçhizat
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Gazetenin haberinde, “(ABD Savunma Bakanlığı) Pentagon’un Cuma günü duyurduğu 400 milyon dolarlık askeri yardım paketi, Ukrayna’ya Rusya’nın taarruzunu durdurmak için ‘karadan havaya’ füzeler, top mermileri ve diğer çok ihtiyaç duyduğu silah ve teçhizat sağlayacak” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Rus ordusunun Harkov bölgesinde aktif eyleme geçtiği bir dönemde bu yardıma acil ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiği aktarılırken bu yardımın, Pentagon'un stoklarından 2021 Ağustos'tan bu yana sağlanan 57. paket olduğuna dikkat çekildi.Pentagon dün Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu. Öte yandan ABD’li yetkililer, Rus ordusunun son haftalardaki ilerleyişinin devam etmesini beklediklerini dile getirmişti.Rusya, Kiev’e sağlanan Batı yapımı silahın savaş alanındaki durumu etkilemediğini ve sadece Ukrayna ordusunun zayiatını artırdığını defalarca kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abdnin-kieve-verecegi-yeni-yardim-paketini-degerlendirdi-1083692746.html
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, füze, top mermisi, silah, askeri teçhizat, antony blinken, harkov
pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, füze, top mermisi, silah, askeri teçhizat, antony blinken, harkov
‘ABD, Rusya’nın ilerleyişinden korkarak Ukrayna’ya yeni yardım duyurdu’
New York Post gazetesi, Washington’un Rus ordusunun Harkov bölgesindeki ilerleyişinden korktuğu için Kiev’e yeni askeri yardım paketi açıkladığını belirtti.
Gazetenin haberinde, “(ABD Savunma Bakanlığı) Pentagon’un Cuma günü duyurduğu 400 milyon dolarlık askeri yardım paketi, Ukrayna’ya Rusya’nın taarruzunu durdurmak için ‘karadan havaya’ füzeler, top mermileri ve diğer çok ihtiyaç duyduğu silah ve teçhizat sağlayacak” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Rus ordusunun Harkov bölgesinde aktif eyleme geçtiği bir dönemde bu yardıma acil ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiği aktarılırken bu yardımın, Pentagon'un stoklarından 2021 Ağustos'tan bu yana sağlanan 57. paket olduğuna dikkat çekildi.
Pentagon dün Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu. Öte yandan ABD’li yetkililer, Rus ordusunun son haftalardaki ilerleyişinin devam etmesini beklediklerini dile getirmişti.
Rusya, Kiev’e sağlanan Batı yapımı silahın savaş alanındaki durumu etkilemediğini ve sadece Ukrayna ordusunun zayiatını artırdığını defalarca kaydetmişti.