https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-disisleri-bakanligi-ukraynaya-himars-sistemlerinin-acil-satisini-onayladi-1083692631.html

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya HIMARS sistemlerinin acil satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya HIMARS sistemlerinin acil satışını onayladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 30 milyon dolar tutarındaki 3 adet HIMARS çoklu roketatar sisteminin acil satışını onayladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T01:16+0300

2024-05-11T01:16+0300

2024-05-11T01:24+0300

ukrayna krizi

abd dışişleri bakanlığı

pentagon

ukrayna

almanya

himars

sergey lavrov

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080153480_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0cfeba250f950c569d4a07322238e3fb.jpg

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya 30 milyon dolar tutarındaki 3 HIMARS çoklu roketatar sisteminin acil satışını onayladığı belirtildi.Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Hükümeti'ne tahmini değeri 30 milyon dolar olan HIMARS sistemleri ve ilgili lojistik ve destek programı unsurlarının olası acil yabancı askeri satışını onayladı" denildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna hükümetinin daha önce Almanya tarafından finanse edilecek üç HIMARS sistemi satın alma niyetini açıkladığı kaydedildi.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ukrayna-savunma-bakani-austine-hava-savunma-sistemleri-fuzelerine-olan-ihtiyaci-bildirdim-1083587058.html

ukrayna

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd dışişleri bakanlığı, pentagon, ukrayna, almanya, himars, sergey lavrov