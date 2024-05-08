https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ukrayna-savunma-bakani-austine-hava-savunma-sistemleri-fuzelerine-olan-ihtiyaci-bildirdim-1083587058.html
Ukrayna Savunma Bakanı: Austin'e hava savunma sistemleri füzelerine olan ihtiyacı bildirdim
Ukrayna Savunma Bakanı: Austin'e hava savunma sistemleri füzelerine olan ihtiyacı bildirdim
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ABD’li mevkidaşı Austin'e cephedeki durum hakkında bilgi verdiğini ve hava savunma sistemleri füzelerine olan ihtiyacı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T00:06+0300
2024-05-08T00:06+0300
2024-05-08T00:06+0300
ukrayna krizi
rustem umerov
lloyd austin
abd savunma bakanlığı (pentagon)
füze
jake sullivan
cephe
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Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Facebook’tan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e cephedeki durum hakkında detaylı bilgi verdiğini ve hava savunma sistemleri füzelerine olan ihtiyacın yanı sıra çeşitli tahkimat hatlarının hazırlanması konusunu görüştüğünü ifade etti.Umerov, “ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile haftalık telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Cephedeki mevcut durum hakkında detaylı bilgi verdim. Görüşmedeözellikle hava savunma sistemleri için ek füze alınması ihtiyacını vurguladım.Ayrıca birkaç tahkimat hattına ilişkin hazırlıkların tamamlanması konusunu ele aldık” ifadelerini kullandı.Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Financial Times'a verdiği demeçte, Washington'un Kiev'e kısa süre önce onayladığı yardımın Rusya'nın cephe hattında kazanımlar elde etmesini engelleyemeyeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/ukraynali-askerler-yenilgilerden-zelenskiyi-sorumlu-tutuyor-1081941983.html
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rustem umerov, lloyd austin, abd savunma bakanlığı (pentagon), füze, jake sullivan, cephe
rustem umerov, lloyd austin, abd savunma bakanlığı (pentagon), füze, jake sullivan, cephe
Ukrayna Savunma Bakanı: Austin'e hava savunma sistemleri füzelerine olan ihtiyacı bildirdim
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ABD’li mevkidaşı Austin'e cephedeki durum hakkında bilgi verdiğini ve hava savunma sistemleri füzelerine olan ihtiyacı bildirdiğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Facebook’tan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e cephedeki durum hakkında detaylı bilgi verdiğini ve hava savunma sistemleri füzelerine olan ihtiyacın yanı sıra çeşitli tahkimat hatlarının hazırlanması konusunu görüştüğünü ifade etti.
Umerov, “ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile haftalık telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Cephedeki mevcut durum hakkında detaylı bilgi verdim. Görüşmedeözellikle hava savunma sistemleri için ek füze alınması ihtiyacını vurguladım.Ayrıca birkaç tahkimat hattına ilişkin hazırlıkların tamamlanması konusunu ele aldık” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Financial Times'a verdiği demeçte, Washington'un Kiev'e kısa süre önce onayladığı yardımın Rusya'nın cephe hattında kazanımlar elde etmesini engelleyemeyeceğini ifade etmişti.