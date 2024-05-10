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Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 13 ile sarı alarm: Kuvvetli yağış ve fırtına var
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 13 ile sarı alarm: Kuvvetli yağış ve fırtına var
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Türkiye'nin genel hava durumu raporunu paylaştı. Raporda, yoğun yağış ve şiddetli rüzgar gibi hava koşullarına ilişkin uyarılar öne çıktı... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T07:14+0300
2024-05-10T07:14+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, sıcaklık değişiklikleri ve gelecek hava koşullarına ilişkin detaylar yer alıyor. İstanbul Valiliği ise, toz taşınımının yaklaşık olarak pazar gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu ve dikkatli olunması konusunda uyardı.Sarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan iller ise şu şekilde:Kuvvetli rüzgar uyarısıMarmara ile kuzey kesimlerde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Çöl tozu taşınımıGüney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Uzmanından uyarıMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, Batı Karadeniz ve Marmara'nın güneyinde hafif yağmur beklendiğini belirtti. İstanbul'a ve Marmara ile Ege bölgelerine yağmurun bugün gelmesinin beklendiğini aktaran Şen, hafta sonu ise yağışın Anadolu'yu da etkileyeceğini söyledi.Şen şu ifadeleri kullandı:Ankara'da yine tehlike var'Ayın 15'inden sonra yaz havasına gireceğiz'MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 13 ile sarı alarm: Kuvvetli yağış ve fırtına var

07:14 10.05.2024
© AA / İsmail AslandağAnkara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA / İsmail Aslandağ
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Meteoroloji, Türkiye'nin genel hava durumu raporunu paylaştı. Raporda, yoğun yağış ve şiddetli rüzgar gibi hava koşullarına ilişkin uyarılar öne çıktı. İstanbul ve İzmir gibi önemli şehirler de dahil olmak üzere 13 il için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Şen, önümüzdeki günlerde, özellikle 15 Mayıs'tan sonrasına dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, sıcaklık değişiklikleri ve gelecek hava koşullarına ilişkin detaylar yer alıyor. İstanbul Valiliği ise, toz taşınımının yaklaşık olarak pazar gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu ve dikkatli olunması konusunda uyardı.

Sarı kodlu uyarı verilen şehirler

Meteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan iller ise şu şekilde:
Antalya,
Burdur,
Edirne,
Isparta,
İzmir,
Muğla,
Van,
Balıkesir,
Çanakkale,
Hakkari,
İstanbul,
Kırklareli,
Tekirdağ

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara ile kuzey kesimlerde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çöl tozu taşınımı

Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Uzmanından uyarı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, Batı Karadeniz ve Marmara'nın güneyinde hafif yağmur beklendiğini belirtti. İstanbul'a ve Marmara ile Ege bölgelerine yağmurun bugün gelmesinin beklendiğini aktaran Şen, hafta sonu ise yağışın Anadolu'yu da etkileyeceğini söyledi.
Şen şu ifadeleri kullandı:
Bir türlü montları sandığa koyamadık bu sene. Baktığımız zaman Nisan 2024, şimdiye kadar ölçülmüş değerler açısından en sıcak ay geçti ama Mayıs ayına girdiğimiz zaman ilk 15 günü bir dalgalanma oldu. Hatta bazı bölgelerde ortalamanın altında hava sıcaklıkları oldu. İstanbul'da 17 dereceye kadar düştü, altına da düşmek üzereyken durdu. Sonra tüm Türkiye'de hemen hemen yağışlı bir hava oldu. Dolayısıyla Mayıs ayının ilk 15 gününde bu dalgalanma devam edecek gibi gözüküyor. Cuma ve Cumartesi günü İstanbul'da 16 dereceye kadar düşecek sıcaklıklar. İstanbul'da öğleden sonra bir yağmur var. Gece saatlerinde yağış kuvvetlenecek. Cumartesi sabahı da Anadolu Yakası olmak üzere İstanbul'da kuvvetli bir yağış var.

Ankara'da yine tehlike var

Cumartesi, Pazar yağış devam ediyor. Anadolu'ya doğru kayacak. Bu arada şunu söyleyelim; Cumartesi günü Ankara'da yine bir tehlike var. Kuvvetli yağış gözüküyor. Ankara'da yine tehlike var. İç Anadolu'nun güney bölgelerinde Kırkikindi yağışları dediğimiz yağışlar yine faaliyete geçebilir. O yüzden Cuma ve Cumartesi günü bu bölgelerdeki yağışlara dikkat edeceğiz.

'Ayın 15'inden sonra yaz havasına gireceğiz'

Bunun dışında baktığımız zaman; Sıcaklıklar bugünlerde batı bölgelerde 2-3 derece azalmaya başladı. Doğu'da biraz yükselecek ama esas yükselme ayın 15'inden sonra olacak. Tüm Türkiye'de ayın 15'inden sonra yaz havasına gireceğiz gibi gözüküyor. İstanbul'da 30 derecelere yaklaşacak bir hava var, ayın 16'sı ve onu takip eden günlerde.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
AMASYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 32°C
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