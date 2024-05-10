https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/meteorolojiden-istanbul-ve-izmir-basta-olmak-uzere-13-ile-sari-alarm-kuvvetli-yagis-ve-firtina-var-1083664527.html

Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 13 ile sarı alarm: Kuvvetli yağış ve fırtına var

Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 13 ile sarı alarm: Kuvvetli yağış ve fırtına var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Türkiye'nin genel hava durumu raporunu paylaştı. Raporda, yoğun yağış ve şiddetli rüzgar gibi hava koşullarına ilişkin uyarılar öne çıktı... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T07:14+0300

2024-05-10T07:14+0300

2024-05-10T07:14+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

türkiye

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

ankara

sarı kod

muş

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340782_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ababa81dd0c3f6388a674dc51f731a36.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, sıcaklık değişiklikleri ve gelecek hava koşullarına ilişkin detaylar yer alıyor. İstanbul Valiliği ise, toz taşınımının yaklaşık olarak pazar gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu ve dikkatli olunması konusunda uyardı.Sarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan iller ise şu şekilde:Kuvvetli rüzgar uyarısıMarmara ile kuzey kesimlerde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Çöl tozu taşınımıGüney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Uzmanından uyarıMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, Batı Karadeniz ve Marmara'nın güneyinde hafif yağmur beklendiğini belirtti. İstanbul'a ve Marmara ile Ege bölgelerine yağmurun bugün gelmesinin beklendiğini aktaran Şen, hafta sonu ise yağışın Anadolu'yu da etkileyeceğini söyledi.Şen şu ifadeleri kullandı:Ankara'da yine tehlike var'Ayın 15'inden sonra yaz havasına gireceğiz'MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sertab-erener-21-yilin-ardindan-tekrar-eurovision-sahnesinde-1083663921.html

izmir

ankara

muş

elazığ

ordu

adıyaman

ardahan

bitlis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji hava durumu, meteoroloji ankara, meteoroloji istanbul, meteoroloji bursa, 2 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu