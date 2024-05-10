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Valilik duyurdu: Van'da bazı eylem ve etkinlikler 6 günlüğüne yasaklandı
Valilik duyurdu: Van'da bazı eylem ve etkinlikler 6 günlüğüne yasaklandı
Sputnik Türkiye
Van Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 6 gün süreyle yasakladığını duyurdu 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T15:37+0300
2024-05-10T15:38+0300
türkiye
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van valiliği
eylem
protesto
yasak
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Van'da 6 gün süreyle eylemlerin yasaklandığı duyuruldu. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 10.05.2024 tarihinden geçerli 15.05.2024 tarihi de dahil 6 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergâhının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/vapur-seferlerine-firtina-engeli-1083678409.html
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van, van valiliği, eylem, protesto, yasak
van, van valiliği, eylem, protesto, yasak

Valilik duyurdu: Van'da bazı eylem ve etkinlikler 6 günlüğüne yasaklandı

15:37 10.05.2024 (güncellendi: 15:38 10.05.2024)
© İHA / NİHAT ÖZBAY-AW075209Van'da kuzey ışıkları tekrar görüldü
Van'da kuzey ışıkları tekrar görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© İHA / NİHAT ÖZBAY-AW075209
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Van Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 6 gün süreyle yasakladığını duyurdu
Van'da 6 gün süreyle eylemlerin yasaklandığı duyuruldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 10.05.2024 tarihinden geçerli 15.05.2024 tarihi de dahil 6 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergâhının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır” denildi.
Fırtına, rüzgar, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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