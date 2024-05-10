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SON DAKİKA | Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-savunma-bakanligi-uc-bolgede-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1083667498.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Üç bölgede 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Üç bölgede 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin Bryansk, Belgorod ve Moskova bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait beş insansız hava aracının (İHA) hava savunma... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:04+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı
belgorod
bryansk
moskova
kursk
hava savunma sistemi
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Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Bryansk bölgesinde, biri Moskova bölgesinde ve biri Belgorod bölgesinde olmak üzere beş Ukrayna İHA’sını yok etti” ifadesine yer verildi.‘Kursk bölgesinde 3 evde yangın çıktı’Ayrıca Kursk bölgesinin Gluşkov ilçesindeki Tyotkino köyünün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun İHA saldırısına uğradığı bildirildi.Kurs Valisi Roman Starovoyt, pervaneli drone’lardan atılan bombalar ve kamikaze İHA’larla gerçekleştirilen saldırı sonucu Tyotkino köyünde üç evde yangının çıktığını duyurdu.Köy sakinlerinin saldırıdan etkilenmediğini kaydeden Vali, yangının kısa sürede itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü belirtti.Aynı bölgenin Korenev ilçesinde de bir İHA’nın elektronik harp araçları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildiren Starovoyt, İHA’nın düştüğü sırada yerde patlama meydana geldiğini, ama bu olaydan da kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukrayna-ordusunun-moskovaya-iha-saldirisi-engellendi-1083665459.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk, moskova, kursk, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk, moskova, kursk, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, askeri operasyon

Rusya Savunma Bakanlığı: Üç bölgede 5 Ukrayna İHA’sı engellendi

09:04 10.05.2024 (güncellendi: 09:12 10.05.2024)
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin Bryansk, Belgorod ve Moskova bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait beş insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından yok edildiğini duyurdu.
Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Bryansk bölgesinde, biri Moskova bölgesinde ve biri Belgorod bölgesinde olmak üzere beş Ukrayna İHA’sını yok etti” ifadesine yer verildi.

‘Kursk bölgesinde 3 evde yangın çıktı’

Ayrıca Kursk bölgesinin Gluşkov ilçesindeki Tyotkino köyünün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun İHA saldırısına uğradığı bildirildi.
Kurs Valisi Roman Starovoyt, pervaneli drone’lardan atılan bombalar ve kamikaze İHA’larla gerçekleştirilen saldırı sonucu Tyotkino köyünde üç evde yangının çıktığını duyurdu.
Köy sakinlerinin saldırıdan etkilenmediğini kaydeden Vali, yangının kısa sürede itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü belirtti.
Aynı bölgenin Korenev ilçesinde de bir İHA’nın elektronik harp araçları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildiren Starovoyt, İHA’nın düştüğü sırada yerde patlama meydana geldiğini, ama bu olaydan da kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
DÜNYA
Ukrayna ordusunun Moskova’ya İHA saldırısı engellendi
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