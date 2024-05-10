https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-savunma-bakanligi-uc-bolgede-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1083667498.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Üç bölgede 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Üç bölgede 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin Bryansk, Belgorod ve Moskova bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait beş insansız hava aracının (İHA) hava savunma... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:04+0300
2024-05-10T09:04+0300
2024-05-10T09:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı
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hava savunma sistemi
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Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Bryansk bölgesinde, biri Moskova bölgesinde ve biri Belgorod bölgesinde olmak üzere beş Ukrayna İHA’sını yok etti” ifadesine yer verildi.‘Kursk bölgesinde 3 evde yangın çıktı’Ayrıca Kursk bölgesinin Gluşkov ilçesindeki Tyotkino köyünün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun İHA saldırısına uğradığı bildirildi.Kurs Valisi Roman Starovoyt, pervaneli drone’lardan atılan bombalar ve kamikaze İHA’larla gerçekleştirilen saldırı sonucu Tyotkino köyünde üç evde yangının çıktığını duyurdu.Köy sakinlerinin saldırıdan etkilenmediğini kaydeden Vali, yangının kısa sürede itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü belirtti.Aynı bölgenin Korenev ilçesinde de bir İHA’nın elektronik harp araçları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildiren Starovoyt, İHA’nın düştüğü sırada yerde patlama meydana geldiğini, ama bu olaydan da kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukrayna-ordusunun-moskovaya-iha-saldirisi-engellendi-1083665459.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk, moskova, kursk, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, bryansk, moskova, kursk, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, askeri operasyon
Rusya Savunma Bakanlığı: Üç bölgede 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
09:04 10.05.2024 (güncellendi: 09:12 10.05.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin Bryansk, Belgorod ve Moskova bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait beş insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından yok edildiğini duyurdu.
Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Bryansk bölgesinde, biri Moskova bölgesinde ve biri Belgorod bölgesinde olmak üzere beş Ukrayna İHA’sını yok etti” ifadesine yer verildi.
‘Kursk bölgesinde 3 evde yangın çıktı’
Ayrıca Kursk bölgesinin Gluşkov ilçesindeki Tyotkino köyünün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun İHA saldırısına uğradığı bildirildi.
Kurs Valisi Roman Starovoyt, pervaneli drone’lardan atılan bombalar ve kamikaze İHA’larla gerçekleştirilen saldırı sonucu Tyotkino köyünde üç evde yangının çıktığını duyurdu.
Köy sakinlerinin saldırıdan etkilenmediğini kaydeden Vali, yangının kısa sürede itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü belirtti.
Aynı bölgenin Korenev ilçesinde de bir İHA’nın elektronik harp araçları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildiren Starovoyt, İHA’nın düştüğü sırada yerde patlama meydana geldiğini, ama bu olaydan da kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.