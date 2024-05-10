https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukrayna-silahli-kuvvetleri-rus-ordusunun-saldirilarini-onlemek-icin-10-yeni-tugay-hazirliyor-1083689390.html
‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusunun saldırılarını önlemek için 10 yeni tugay hazırlıyor’
‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusunun saldırılarını önlemek için 10 yeni tugay hazırlıyor’
Sputnik Türkiye
Economist, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun saldırılarını önlemek için 10 yeni tugay hazırladığını yazdı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T20:35+0300
2024-05-10T20:35+0300
2024-05-10T20:35+0300
ukrayna krizi
the economist
ukrayna ordusu
rus ordusu
tugay
aleksandr sırskiy
seferberlik
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Ekonomist dergisi, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk’un ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun saldırılarını püskürtmek için 10 yeni tugay hazırladıklarını’ söylediğini aktardı.Dergi, “Rus taarruzuna hazırlık için 10 yeni tugayın oluşturulması, generalin karşı karşıya olduğu en acil görevlerden biri” ifadelerine yer verdi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısının endişe verici düzeyde olduğuna dikkat çeken dergi, Ukrayna'daki seferberliğin büyük ölçüde durduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna ordusu açısından cephedeki durumun çok ağır olduğunu itiraf etmiş, Rusya’nın bariz üstünlüğe sahip olduğunu ve tüm cephe boyunca taarruza geçerek taktik başarılar elde ettiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-son-bir-haftada-3-yerlesim-ozgurlestirildi-1083680018.html
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the economist, ukrayna ordusu, rus ordusu, tugay, aleksandr sırskiy, seferberlik
the economist, ukrayna ordusu, rus ordusu, tugay, aleksandr sırskiy, seferberlik
‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusunun saldırılarını önlemek için 10 yeni tugay hazırlıyor’
Economist, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun saldırılarını önlemek için 10 yeni tugay hazırladığını yazdı.
Ekonomist dergisi, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk’un ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun saldırılarını püskürtmek için 10 yeni tugay hazırladıklarını’ söylediğini aktardı.
Dergi, “Rus taarruzuna hazırlık için 10 yeni tugayın oluşturulması, generalin karşı karşıya olduğu en acil görevlerden biri” ifadelerine yer verdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısının endişe verici düzeyde olduğuna dikkat çeken dergi, Ukrayna'daki seferberliğin büyük ölçüde durduğunu kaydetti.
Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna ordusu açısından cephedeki durumun çok ağır olduğunu itiraf etmiş, Rusya’nın bariz üstünlüğe sahip olduğunu ve tüm cephe boyunca taarruza geçerek taktik başarılar elde ettiğini ifade etmişti.