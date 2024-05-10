https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukrayna-silahli-kuvvetleri-rus-ordusunun-saldirilarini-onlemek-icin-10-yeni-tugay-hazirliyor-1083689390.html

‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusunun saldırılarını önlemek için 10 yeni tugay hazırlıyor’

‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusunun saldırılarını önlemek için 10 yeni tugay hazırlıyor’

Sputnik Türkiye

Economist, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun saldırılarını önlemek için 10 yeni tugay hazırladığını yazdı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T20:35+0300

2024-05-10T20:35+0300

2024-05-10T20:35+0300

ukrayna krizi

the economist

ukrayna ordusu

rus ordusu

tugay

aleksandr sırskiy

seferberlik

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Ekonomist dergisi, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk’un ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun saldırılarını püskürtmek için 10 yeni tugay hazırladıklarını’ söylediğini aktardı.Dergi, “Rus taarruzuna hazırlık için 10 yeni tugayın oluşturulması, generalin karşı karşıya olduğu en acil görevlerden biri” ifadelerine yer verdi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısının endişe verici düzeyde olduğuna dikkat çeken dergi, Ukrayna'daki seferberliğin büyük ölçüde durduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna ordusu açısından cephedeki durumun çok ağır olduğunu itiraf etmiş, Rusya’nın bariz üstünlüğe sahip olduğunu ve tüm cephe boyunca taarruza geçerek taktik başarılar elde ettiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-son-bir-haftada-3-yerlesim-ozgurlestirildi-1083680018.html

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the economist, ukrayna ordusu, rus ordusu, tugay, aleksandr sırskiy, seferberlik