https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-son-bir-haftada-3-yerlesim-ozgurlestirildi-1083680018.html

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 3 yerleşim özgürleştirildi

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 3 yerleşim özgürleştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 5-10 Mayıs haftasında 5 bin 460'tan fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini, aralarında ABD ve Almanya yapımı... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T15:46+0300

2024-05-10T15:46+0300

2024-05-10T15:46+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

özel harekât

rusya ordusu

rusya

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donetsk halk cumhuriyeti

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Ukrayna'da koyduğu hedeflere ulaşmak için özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejimine bağlı güçlere büyük zayiatlar verdirmeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın özel askeri harekat bölgesindeki gelişmelere ilişkin haftalık basın brifingine göre, Kiev rejiminin Rus enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak Ukrayna’daki hedeflere yönelik Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile 27 kombine saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda Ukrayna’nın enerji tesisleri, savunma sanayisi işletmeleri ve demiryolu altyapısı vuruldu.Rus ordusunun imha ettiği hedefler arasında hava savunma araçları, cephanelikler, yakıt depoları, insansız bot ve insansız hava araçları üretim ve onarım atölyeleri, aşırı milliyetçi ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma yerleri olduğu kaydedildi.'Zapad' (Batı) askeri grubu son bir haftada Harkov bölgesinde 2 yerleşimi özgürleştirdi ve 14 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 1015 askerinin yanı sıra Almanya yapımı Leopard dahil 3 tank yitirdi.'Yug' (Güney) askeri grubu, düşmanın savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın zayiatı bin 985 asker ve üç tank oldu. Ayrıca üç mühimmat deposu havaya uçuruldu.'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşimi özgürleştirdi ve 48 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna tarafı bu istikamette son bir haftada 2 bin 360 asker, biri Almanya yapımı Leopard ve ikisi ABD yapımı Abrams olmak üzere 4 tank, ikisi ABD yapımı Bradley ve biri Almanya yapımı Marder 16 zırhlı savaş aracı kaybetti.'Vostok' (Doğu) askeri grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşmanın kaybı yaklaşık 860 asker ve 7 tank olarak gerçekleşti.'Dinyeper' askeri grubu, bir saldırıyı püskürtürken Ukrayna ordusunun zayiatı 240’a kadar asker oldu.Odessa şehrinde içinde Batı yapımı silahın bulunduğu bir depo, S-300 hava savunma sistemi ve P-19 hava hedefi tespit ve takip sistemi vuruldu. Ayrıca Ukrayna ordusuna bir ait yakıt deposu havaya uçuruldu.Rus hava savunma kuvvetleri son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 savaş uçağını, üç adet ABD yapımı ATACMS füzesini, 17 adet Fransa yapımı Hammer ve ABD yapımı JDAM uçak bombasını, 30 adet GLSDB, HIMARS, Uragan ve Vampire füzesini ve 163 İHA engelledi.Son bir haftada cephe hattında 13 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-ukrayna-tarih-hafizasinin-yok-edildigi-bir-laboratuvara-donusturuldu-1083666677.html

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rusya savunma bakanlığı, özel harekât, rusya ordusu, rusya, ukrayna, harkov, donetsk halk cumhuriyeti