Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 3 yerleşim özgürleştirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin implantı gelecekte hastalıkların çözümü mü olacak?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
09:28
9 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ CANLI
79’uncu yıl kutlamaları
09:53
82 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Maden facialarının davalarına art arda gelen ertelemeler
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası geliyor mu?
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın yaratacağı işsizlik sorunu ve insanların ne yapacağı sorusu
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Cumhuriyet Kadınları Derneği: Anneler Günü'nü 'Filistinli Kadınlar Günü' ilan ediyoruz
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye, Körfez ülkelerine ve hatta Mısır’a nazaran çok daha sert bir tepki vermiş durumda’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
17:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Biden itiraf etti: Verdiğimiz bombalar Gazzelilerin ölümüne yol açtı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rus istihbarat şefi: Gerilimi Batı tırmandırıyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Venezuela'ya gönderilen makarnalar geri döndü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Okul Müdürünü öldüren zanlının suç dosyası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de en çok aranan meslekler açıklandı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
NATO'dan itiraf: Rusya saldırmayacak
15:22
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Ukrayna'nın tarih hafızası yok edildi
15:39
2 dk
SESLİ HABER
Netanyahu'dan ABD'ye rest: Tek başımıza savaşırız
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: NATO Bölündü
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy bir komutanı daha görevden aldı
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
18:14
3 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a sert sözler: Tedavi edilmeli
18:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 100 bin ekmekten fare çıktı
19:13
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-son-bir-haftada-3-yerlesim-ozgurlestirildi-1083680018.html
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 3 yerleşim özgürleştirildi
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 3 yerleşim özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 5-10 Mayıs haftasında 5 bin 460'tan fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini, aralarında ABD ve Almanya yapımı... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T15:46+0300
2024-05-10T15:46+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
özel harekât
rusya ordusu
rusya
ukrayna
harkov
donetsk halk cumhuriyeti
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083412612_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_fb696aed537b5732d463337a51a656cf.jpg
Ukrayna'da koyduğu hedeflere ulaşmak için özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejimine bağlı güçlere büyük zayiatlar verdirmeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın özel askeri harekat bölgesindeki gelişmelere ilişkin haftalık basın brifingine göre, Kiev rejiminin Rus enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak Ukrayna’daki hedeflere yönelik Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile 27 kombine saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda Ukrayna’nın enerji tesisleri, savunma sanayisi işletmeleri ve demiryolu altyapısı vuruldu.Rus ordusunun imha ettiği hedefler arasında hava savunma araçları, cephanelikler, yakıt depoları, insansız bot ve insansız hava araçları üretim ve onarım atölyeleri, aşırı milliyetçi ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma yerleri olduğu kaydedildi.'Zapad' (Batı) askeri grubu son bir haftada Harkov bölgesinde 2 yerleşimi özgürleştirdi ve 14 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 1015 askerinin yanı sıra Almanya yapımı Leopard dahil 3 tank yitirdi.'Yug' (Güney) askeri grubu, düşmanın savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın zayiatı bin 985 asker ve üç tank oldu. Ayrıca üç mühimmat deposu havaya uçuruldu.'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşimi özgürleştirdi ve 48 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna tarafı bu istikamette son bir haftada 2 bin 360 asker, biri Almanya yapımı Leopard ve ikisi ABD yapımı Abrams olmak üzere 4 tank, ikisi ABD yapımı Bradley ve biri Almanya yapımı Marder 16 zırhlı savaş aracı kaybetti.'Vostok' (Doğu) askeri grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşmanın kaybı yaklaşık 860 asker ve 7 tank olarak gerçekleşti.'Dinyeper' askeri grubu, bir saldırıyı püskürtürken Ukrayna ordusunun zayiatı 240’a kadar asker oldu.Odessa şehrinde içinde Batı yapımı silahın bulunduğu bir depo, S-300 hava savunma sistemi ve P-19 hava hedefi tespit ve takip sistemi vuruldu. Ayrıca Ukrayna ordusuna bir ait yakıt deposu havaya uçuruldu.Rus hava savunma kuvvetleri son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 savaş uçağını, üç adet ABD yapımı ATACMS füzesini, 17 adet Fransa yapımı Hammer ve ABD yapımı JDAM uçak bombasını, 30 adet GLSDB, HIMARS, Uragan ve Vampire füzesini ve 163 İHA engelledi.Son bir haftada cephe hattında 13 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-ukrayna-tarih-hafizasinin-yok-edildigi-bir-laboratuvara-donusturuldu-1083666677.html
rusya
ukrayna
harkov
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083412612_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_94bbe03265f75177e13b2a82896e5b74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, özel harekât, rusya ordusu, rusya, ukrayna, harkov, donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı, özel harekât, rusya ordusu, rusya, ukrayna, harkov, donetsk halk cumhuriyeti

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 3 yerleşim özgürleştirildi

15:46 10.05.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinA Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR)
A Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 5-10 Mayıs haftasında 5 bin 460'tan fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini, aralarında ABD ve Almanya yapımı tanklar olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat imha ettiğini belirtti.
Ukrayna'da koyduğu hedeflere ulaşmak için özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejimine bağlı güçlere büyük zayiatlar verdirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın özel askeri harekat bölgesindeki gelişmelere ilişkin haftalık basın brifingine göre, Kiev rejiminin Rus enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimlerine karşılık olarak Ukrayna’daki hedeflere yönelik Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile 27 kombine saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda Ukrayna’nın enerji tesisleri, savunma sanayisi işletmeleri ve demiryolu altyapısı vuruldu.
Rus ordusunun imha ettiği hedefler arasında hava savunma araçları, cephanelikler, yakıt depoları, insansız bot ve insansız hava araçları üretim ve onarım atölyeleri, aşırı milliyetçi ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma yerleri olduğu kaydedildi.
'Zapad' (Batı) askeri grubu son bir haftada Harkov bölgesinde 2 yerleşimi özgürleştirdi ve 14 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 1015 askerinin yanı sıra Almanya yapımı Leopard dahil 3 tank yitirdi.
'Yug' (Güney) askeri grubu, düşmanın savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın zayiatı bin 985 asker ve üç tank oldu. Ayrıca üç mühimmat deposu havaya uçuruldu.
'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşimi özgürleştirdi ve 48 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna tarafı bu istikamette son bir haftada 2 bin 360 asker, biri Almanya yapımı Leopard ve ikisi ABD yapımı Abrams olmak üzere 4 tank, ikisi ABD yapımı Bradley ve biri Almanya yapımı Marder 16 zırhlı savaş aracı kaybetti.
'Vostok' (Doğu) askeri grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşmanın kaybı yaklaşık 860 asker ve 7 tank olarak gerçekleşti.
'Dinyeper' askeri grubu, bir saldırıyı püskürtürken Ukrayna ordusunun zayiatı 240’a kadar asker oldu.
Odessa şehrinde içinde Batı yapımı silahın bulunduğu bir depo, S-300 hava savunma sistemi ve P-19 hava hedefi tespit ve takip sistemi vuruldu. Ayrıca Ukrayna ordusuna bir ait yakıt deposu havaya uçuruldu.
Rus hava savunma kuvvetleri son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 savaş uçağını, üç adet ABD yapımı ATACMS füzesini, 17 adet Fransa yapımı Hammer ve ABD yapımı JDAM uçak bombasını, 30 adet GLSDB, HIMARS, Uragan ve Vampire füzesini ve 163 İHA engelledi.
Son bir haftada cephe hattında 13 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.
Rusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
DÜNYA
Rusya: Ukrayna, tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürüldü
08:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала