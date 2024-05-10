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SON DAKİKA | Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
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Ukrayna ordusunun Moskova’ya İHA saldırısı engellendi
Ukrayna ordusunun Moskova’ya İHA saldırısı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova yönünde uçan bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından Moskova Bölgesinin Podolsk şehrinde vurulduğu... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T07:20+0300
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dünya
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram paylaşımında, “Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma güçleri, Moskova yönünde uçan İHA’nın saldırısını Podolsk şehrinde püskürttü. Gelen ilk bilgilere göre, İHA parçalarının düştüğü yerde yıkıntı ve etkilenen yok” diye yazdı.Olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığı ifade edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkezi bölgelerindeki hedeflere İHA saldırısı düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri tüm İHA’ları engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-845-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1083645240.html
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ukrayna krizi, rusya, moskova, sergey sobyanin, hava savunma, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu

Ukrayna ordusunun Moskova’ya İHA saldırısı engellendi

07:20 10.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya’nın başkenti Moskova yönünde uçan bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından Moskova Bölgesinin Podolsk şehrinde vurulduğu belirtildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram paylaşımında, “Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma güçleri, Moskova yönünde uçan İHA’nın saldırısını Podolsk şehrinde püskürttü. Gelen ilk bilgilere göre, İHA parçalarının düştüğü yerde yıkıntı ve etkilenen yok” diye yazdı.
Olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığı ifade edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkezi bölgelerindeki hedeflere İHA saldırısı düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri tüm İHA’ları engelliyor.
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