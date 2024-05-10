https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukrayna-ordusunun-moskovaya-iha-saldirisi-engellendi-1083665459.html
Ukrayna ordusunun Moskova’ya İHA saldırısı engellendi
Ukrayna ordusunun Moskova’ya İHA saldırısı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova yönünde uçan bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından Moskova Bölgesinin Podolsk şehrinde vurulduğu... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T07:20+0300
2024-05-10T07:20+0300
2024-05-10T07:19+0300
dünya
ukrayna krizi
rusya
moskova
sergey sobyanin
hava savunma
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna ordusu
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram paylaşımında, “Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma güçleri, Moskova yönünde uçan İHA’nın saldırısını Podolsk şehrinde püskürttü. Gelen ilk bilgilere göre, İHA parçalarının düştüğü yerde yıkıntı ve etkilenen yok” diye yazdı.Olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığı ifade edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkezi bölgelerindeki hedeflere İHA saldırısı düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri tüm İHA’ları engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-845-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1083645240.html
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ukrayna krizi, rusya, moskova, sergey sobyanin, hava savunma, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu
ukrayna krizi, rusya, moskova, sergey sobyanin, hava savunma, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu
Ukrayna ordusunun Moskova’ya İHA saldırısı engellendi
Rusya’nın başkenti Moskova yönünde uçan bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından Moskova Bölgesinin Podolsk şehrinde vurulduğu belirtildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram paylaşımında, “Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma güçleri, Moskova yönünde uçan İHA’nın saldırısını Podolsk şehrinde püskürttü. Gelen ilk bilgilere göre, İHA parçalarının düştüğü yerde yıkıntı ve etkilenen yok” diye yazdı.
Olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığı ifade edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkezi bölgelerindeki hedeflere İHA saldırısı düzenlemeye çalışıyor. Rus hava savunma güçleri tüm İHA’ları engelliyor.