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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-845-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1083645240.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 845 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 845 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgi paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun yaklaşık 845... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T14:19+0300
2024-05-09T14:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatteki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu cephe ilerisindeki konumunu iyileştirip Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın kaybı yaklaşık 40 asker, iki adet D-20 ve bir adet D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Güney Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşmanın bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun yaklaşık 215 askeri etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracı, iki otomobili, ABD yapımı M777 obüsü, dört adet D-20 ve iki adet D-30 obüsü yok edildi.Merkez Askeri Grubu birimleri, aktif eylemleri sonucu taktik konumlarını iyileştirdi ve Ukrayna taarruz gruplarının 10 karşı saldırısını püskürttü. Düşman 380 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti. Anti-topçu mücadele kapsamında ABD yapımı iki M777 obüsü, iki M109 Paladin topçu sistemi, Giatsint-B topu, D-20 obüsü, iki adet Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsü vuruldu.Doğu Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşmanın bir karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 175 asker, iki tank, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, İngiltere yapımı FH-70 obüsü ve iki adet Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Dinyeper Askeri Grubu, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak 35 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi, iki otomobil ve ABD yapımı M777 obüsünü yok etti.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna ordusunun bir komuta gözlem merkezi ve bir mühimmat deposu havaya uçuruldu, iki adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 15 adet Çekya yapımı Vampire füzesi, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 5 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 28 insansız hava aracı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-komutan-ukraynada-cepheden-kacan-askerler-sbu-tarafindan-olduruluyor-1083607578.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 845 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

14:19 09.05.2024
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgi paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun yaklaşık 845 askerinin etkisiz hale getirilirken çok sayıda Batı yapımı silah ve teçhizatın yok edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatteki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.
Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu cephe ilerisindeki konumunu iyileştirip Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın kaybı yaklaşık 40 asker, iki adet D-20 ve bir adet D-30 obüsü olarak gerçekleşti.
Güney Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşmanın bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun yaklaşık 215 askeri etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracı, iki otomobili, ABD yapımı M777 obüsü, dört adet D-20 ve iki adet D-30 obüsü yok edildi.
Merkez Askeri Grubu birimleri, aktif eylemleri sonucu taktik konumlarını iyileştirdi ve Ukrayna taarruz gruplarının 10 karşı saldırısını püskürttü. Düşman 380 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti. Anti-topçu mücadele kapsamında ABD yapımı iki M777 obüsü, iki M109 Paladin topçu sistemi, Giatsint-B topu, D-20 obüsü, iki adet Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsü vuruldu.
Doğu Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşmanın bir karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 175 asker, iki tank, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, İngiltere yapımı FH-70 obüsü ve iki adet Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Dinyeper Askeri Grubu, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak 35 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi, iki otomobil ve ABD yapımı M777 obüsünü yok etti.
Ayrıca son 24 saatte Ukrayna ordusunun bir komuta gözlem merkezi ve bir mühimmat deposu havaya uçuruldu, iki adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 15 adet Çekya yapımı Vampire füzesi, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 5 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 28 insansız hava aracı engellendi.
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
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