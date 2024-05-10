https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/uefa-avrupa-liginde-tarihi-rekor-bayer-leverkusenden-imkansiz-gol-1083666394.html

UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi rekor: Bayer Leverkusen'den 'imkansız gol' geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi rekor: Bayer Leverkusen'den 'imkansız gol' geldi

Sputnik Türkiye

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Roma'yı ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan Leverkusen, avantajlı bir konumda yer alıyordu. Ancak... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

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Son 49 maçında yenilmeyen Bayer Leverkusen, 1963-65 Benfica'ya ait olan yenilmezlik rekorunu kırdı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finali mücadelesinde sezonun ekibi Bayer Leverkusen 2-0'ın rövanşında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.Mücadele 2-2 beraberlikle biterken, final biletinin sahibi Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen oldu. 43 ve 66. dakikada Parades'in kaydettiği penaltı golleriyle rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Leverkusen son bölümde bulduğu gollerle rakibini elemeyi başardı.Bayer Leverkusen'in golleri 82. dakikada Gianluca Mancini kendi ağlarına ve 90+7'de Josip Stanisic kaydetti.

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