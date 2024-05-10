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UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi rekor: Bayer Leverkusen'den 'imkansız gol' geldi
UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi rekor: Bayer Leverkusen'den 'imkansız gol' geldi
Sputnik Türkiye
Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Roma'yı ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan Leverkusen, avantajlı bir konumda yer alıyordu. Ancak... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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Son 49 maçında yenilmeyen Bayer Leverkusen, 1963-65 Benfica'ya ait olan yenilmezlik rekorunu kırdı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finali mücadelesinde sezonun ekibi Bayer Leverkusen 2-0'ın rövanşında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.Mücadele 2-2 beraberlikle biterken, final biletinin sahibi Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen oldu. 43 ve 66. dakikada Parades'in kaydettiği penaltı golleriyle rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Leverkusen son bölümde bulduğu gollerle rakibini elemeyi başardı.Bayer Leverkusen'in golleri 82. dakikada Gianluca Mancini kendi ağlarına ve 90+7'de Josip Stanisic kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/arda-guler-real-madrid-bayern-munih-maci-sonrasi-yine-mansetlerde-tam-bir-catlak-1083627013.html
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UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi rekor: Bayer Leverkusen'den 'imkansız gol' geldi

08:21 10.05.2024 (güncellendi: 08:22 10.05.2024)
© AP Photo / Andrew MedichiniBayer Leverkusen taraftarları
Bayer Leverkusen taraftarları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
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Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Roma'yı ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan Leverkusen, avantajlı bir konumda yer alıyordu. Ancak mücadele 2-2 berabere sonuçlansa da, Bayer Leverkusen adını finale yazdırmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Alman takımı, bu sezonki yenilmezlik serisini 49 maça çıkardı. Gol ise 90+7'de geldi.
Son 49 maçında yenilmeyen Bayer Leverkusen, 1963-65 Benfica'ya ait olan yenilmezlik rekorunu kırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finali mücadelesinde sezonun ekibi Bayer Leverkusen 2-0'ın rövanşında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2 beraberlikle biterken, final biletinin sahibi Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen oldu. 43 ve 66. dakikada Parades'in kaydettiği penaltı golleriyle rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Leverkusen son bölümde bulduğu gollerle rakibini elemeyi başardı.
Bayer Leverkusen'in golleri 82. dakikada Gianluca Mancini kendi ağlarına ve 90+7'de Josip Stanisic kaydetti.
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