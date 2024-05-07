https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ziraat-turkiye-kupasinda-besiktas-finale-yukseldi-1083585795.html

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalisti oldu

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalisti oldu

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş finale yükseldi. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

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beşiktaş

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, 0-0'ın rövanşında başkent ekibini 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısına Al-Musrati-Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy-Jackson Muleka değişiklikleriyle başlayan siyah-beyazlı ekip, Ernest Muçi'nin 70. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.Beşiktaş 17'inci kez finaldeMKE Ankaragücü'nü tek golle geçerek finale yükselen Beşiktaş, tarihinde 17'inci kez adını son 2 takım arasına yazdırmayı başardı.1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

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