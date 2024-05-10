https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/temizlik-iscisi-copte-buldugu-gitari-caldi-1083676392.html

Temizlik işçisi çöpte bulduğu gitarı çaldı

Temizlik işçisi çöpte bulduğu gitarı çaldı

Sputnik Türkiye

Elazığ’da bir temizlik işçisinin çöpte bulduğu gitarı, çöp arabasının arkasında 'Rock yıldızı' edasıyla çalması kameralara yansıdı. O anlar, görüntüleri... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T13:34+0300

2024-05-10T13:34+0300

2024-05-10T13:34+0300

yaşam

işçi

çöp

çöp aracı

gitar

gitarist

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Elazığ’da Cumhuriyet Mahalle’sinde bir temizlik işçisi, çöpe atılmış bir gitar buldu. Gitarı alan personel, çöp arabasının arkasına geçerek gitarla ritim tutmaya başladı. Bir süre çöp kamyonunun arkasında ritim tutan temizlik işçisi kamyonun hareket etmesiyle gözden kayboldu.

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işçi, çöp, çöp aracı, gitar, gitarist