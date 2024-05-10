https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/temizlik-iscisi-copte-buldugu-gitari-caldi-1083676392.html
Temizlik işçisi çöpte bulduğu gitarı çaldı
Temizlik işçisi çöpte bulduğu gitarı çaldı
Sputnik Türkiye
Elazığ’da bir temizlik işçisinin çöpte bulduğu gitarı, çöp arabasının arkasında 'Rock yıldızı' edasıyla çalması kameralara yansıdı. O anlar, görüntüleri... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T13:34+0300
2024-05-10T13:34+0300
2024-05-10T13:34+0300
yaşam
işçi
çöp
çöp aracı
gitar
gitarist
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Elazığ’da Cumhuriyet Mahalle’sinde bir temizlik işçisi, çöpe atılmış bir gitar buldu. Gitarı alan personel, çöp arabasının arkasına geçerek gitarla ritim tutmaya başladı. Bir süre çöp kamyonunun arkasında ritim tutan temizlik işçisi kamyonun hareket etmesiyle gözden kayboldu.
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işçi, çöp, çöp aracı, gitar, gitarist
işçi, çöp, çöp aracı, gitar, gitarist
Temizlik işçisi çöpte bulduğu gitarı çaldı
Elazığ’da bir temizlik işçisinin çöpte bulduğu gitarı, çöp arabasının arkasında 'Rock yıldızı' edasıyla çalması kameralara yansıdı. O anlar, görüntüleri izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Elazığ’da Cumhuriyet Mahalle’sinde bir temizlik işçisi, çöpe atılmış bir gitar buldu.
Gitarı alan personel, çöp arabasının arkasına geçerek gitarla ritim tutmaya başladı.
Bir süre çöp kamyonunun arkasında ritim tutan temizlik işçisi kamyonun hareket etmesiyle gözden kayboldu.