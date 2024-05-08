https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ajda-pekkan-ilk-kez-stadyum-konserinde-kendisine-eslik-edecek-sanatcilari-acikladi-1083592902.html

Ajda Pekkan ilk kez stadyum konserinde: Kendisine eşlik edecek sanatçıları açıkladı

Ajda Pekkan ilk kez stadyum konserinde: Kendisine eşlik edecek sanatçıları açıkladı

Sputnik Türkiye

Sanatçı Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda "Ajda ve Arkadaşları" başlıklı konserde sahne alacak. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T09:45+0300

2024-05-08T09:45+0300

2024-05-08T09:45+0300

yaşam

ajda pekkan

selda bağcan

mabel matiz

mert demir

sıla

hande yener

nilüfer

norm ender

stadyum

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Konsere ilişkin Maslak'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Pekkan, ilk defa büyük bir stadyum konseri vereceğini belirterek, "Çok heyecanlı bir şey. İnşallah her şey çok güzel olur. Çok değerli katılımcı arkadaşlarım olacak, sağ olsunlar. Güzel bir proje oldu. Hem çok çalışıyoruz hem de diğer yeni jenerasyon arkadaşlarımız var. Bazılarıyla düetim var. Onlar için bir şarkı yaptım. Bu aşamada fırtına gibi koşturuyoruz. Mesela konseptin içinde kıyafet var. Hayal ettiğimiz şeyleri gerçeğe dönüştürmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz." dedi.'Benim yarışım kendimle'Pekkan, film planları olduğunu, bir yandan müzikal projesinin devam ettiğini bir yandan da yeni bestelere açık olduğunu söyleyerek, "Benim yarışım kendimle. Problem orada başlıyor. Gerçekten çok zor bir hayat. Biliyorsunuz özen ve özveri istiyor. Bir anlamda da hayattan kopuk oluyor, Ajda Pekkan'ın arkasından koşmaya başlıyorsunuz. Ajda Pekkan artık ne yapmışsa yapmış bugüne kadar ama şimdi Ajda Pekkan'ın keyfini ben yaşıyorum." ifadelerini kullandı.'Şarkıcı gibi değil de normal insan gibi yaşıyorum'Söz yazamadığını söyleyen sanatçı, "Zararlı alışkanlığım yok. Çok kafa yormak lazım. Sağlık ve uyku düzeni önemli. Ben uykusuz kalmayı sevmiyorum. Ben şarkıcı gibi değil de normal insan gibi yaşıyorum. Dizi sanatçısı değilim. Şarkı söylemeyi daha çok seviyorum. Bu insanın kişiliğiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.Ajda Pekkan'a hangi sanatçılar eşlik edecek?Kariyerindeki ilk stadyum konserinde Pekkan'a eşlik edecek isimler arasında Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve korosu, Dolapdere Big Gang ve bir orkestra yer alıyor.JRO Yatırım ana sponsorluğunda BWO Entertainment tarafından düzenlenen konserle ilgili Biletix, Passo, Bubilet, iticket ve Biletinal adlı internet adresleri ziyaret edilebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231213/stadyum-konserleri-geri-donuyor-hayko-cepkin-besiktasta-sahne-alacak-1078397690.html

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