https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-ukrayna-tarih-hafizasinin-yok-edildigi-bir-laboratuvara-donusturuldu-1083666677.html
Rusya: Ukrayna, tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürüldü
Rusya: Ukrayna, tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batı’nın Ukrayna’yı tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürerek bu ülkede tarihini bilmeyen... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T08:34+0300
2024-05-10T08:34+0300
2024-05-10T08:32+0300
dünya
ukrayna krizi
batı
rusya
anatoliy antonov
9 mayıs zafer bayramı
sovyetler birliği
nazi almanyası
faşizm
büyük vatanseverlik savaşı
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077227154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45576afc24309e620da9477815a3786d.jpg
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Nazi Almanya’sına karşı kazanılan zaferin 79. yıldönümü vesilesiyle Büyükelçilikte verilen resepsiyonda konuşma yaptı.2. Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları çarpıtma ve savaşın sonuçlarını gözden geçirme girişimlerinin giderek arttığını söyleyen Rus diplomat, “Batı’daki yalancı araştırmacılar, Sovyet Birliği’ni Hitler Almanya’sı ile aynı kefene koyuyor, kurbanlarla cellatlar arasında eşit işareti koyuyor, anıtları yıkıyor, barışçıl gelecek için canını veren askerlerin mezarlarına saldırıyorlar” ifadesini kullandı.Batı’nın Ukrayna’daki Rusya karşı faaliyetine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zafer dahil Rusya’yla ortak geçmişi unutturma yönündeki çalışmalarına dikkat çeken Antonov sözlerini şöyle sürdürdü:“Eski hataların tekrarlanmasını önlemeliyiz” diyen Rus Büyükelçi, Ukrayna ve birçok Avrupa ülkesinde hızla yayılan faşizm filizlerine ve Nazi suçlularını ve işbirlikçilerini aklamaya yönelik her türlü girişime karşı barış ve güvenlik için mücadele etmeleri gerektiğini kaydederek, “Eminim, ülkemizin yürüttüğü özel askeri harekat her şeyi yerine oturtacak. Biz kazanacağız” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusya-disisleri-batinin-politikasi-bizi-nukleer-caydiricilik-onlemlerini-artirmaya-zorluyor-1083639109.html
batı
rusya
sovyetler birliği
nazi almanyası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077227154_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c497cfa4d61d93770757f460c59643fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, batı, rusya, anatoliy antonov, 9 mayıs zafer bayramı, sovyetler birliği, nazi almanyası, faşizm, büyük vatanseverlik savaşı, 2. dünya savaşı
ukrayna krizi, batı, rusya, anatoliy antonov, 9 mayıs zafer bayramı, sovyetler birliği, nazi almanyası, faşizm, büyük vatanseverlik savaşı, 2. dünya savaşı
Rusya: Ukrayna, tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürüldü
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batı’nın Ukrayna’yı tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürerek bu ülkede tarihini bilmeyen ve kahramanlarından vazgeçen bir nesil yetiştirdiğini belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Nazi Almanya’sına karşı kazanılan zaferin 79. yıldönümü vesilesiyle Büyükelçilikte verilen resepsiyonda konuşma yaptı.
2. Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları çarpıtma ve savaşın sonuçlarını gözden geçirme girişimlerinin giderek arttığını söyleyen Rus diplomat, “Batı’daki yalancı araştırmacılar, Sovyet Birliği’ni Hitler Almanya’sı ile aynı kefene koyuyor, kurbanlarla cellatlar arasında eşit işareti koyuyor, anıtları yıkıyor, barışçıl gelecek için canını veren askerlerin mezarlarına saldırıyorlar” ifadesini kullandı.
Batı’nın Ukrayna’daki Rusya karşı faaliyetine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zafer dahil Rusya’yla ortak geçmişi unutturma yönündeki çalışmalarına dikkat çeken Antonov sözlerini şöyle sürdürdü:
Jeopolitik rakiplerimiz aslında Ukrayna’yı tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürdü. Orada uzun yıllardır yeniden terbiye edilen bir nesil, Rusya’ya karşı kışkırtmak olan bir tek amaç uğruna köklerini ve ortak kahramanlarımızı reddetmeye zorlandı.
“Eski hataların tekrarlanmasını önlemeliyiz” diyen Rus Büyükelçi, Ukrayna ve birçok Avrupa ülkesinde hızla yayılan faşizm filizlerine ve Nazi suçlularını ve işbirlikçilerini aklamaya yönelik her türlü girişime karşı barış ve güvenlik için mücadele etmeleri gerektiğini kaydederek, “Eminim, ülkemizin yürüttüğü özel askeri harekat her şeyi yerine oturtacak. Biz kazanacağız” diye ekledi.