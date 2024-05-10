https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-ukrayna-tarih-hafizasinin-yok-edildigi-bir-laboratuvara-donusturuldu-1083666677.html

Rusya: Ukrayna, tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürüldü

Rusya: Ukrayna, tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batı’nın Ukrayna’yı tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürerek bu ülkede tarihini bilmeyen... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T08:34+0300

2024-05-10T08:34+0300

2024-05-10T08:32+0300

dünya

ukrayna krizi

batı

rusya

anatoliy antonov

9 mayıs zafer bayramı

sovyetler birliği

nazi almanyası

faşizm

büyük vatanseverlik savaşı

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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Nazi Almanya’sına karşı kazanılan zaferin 79. yıldönümü vesilesiyle Büyükelçilikte verilen resepsiyonda konuşma yaptı.2. Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları çarpıtma ve savaşın sonuçlarını gözden geçirme girişimlerinin giderek arttığını söyleyen Rus diplomat, “Batı’daki yalancı araştırmacılar, Sovyet Birliği’ni Hitler Almanya’sı ile aynı kefene koyuyor, kurbanlarla cellatlar arasında eşit işareti koyuyor, anıtları yıkıyor, barışçıl gelecek için canını veren askerlerin mezarlarına saldırıyorlar” ifadesini kullandı.Batı’nın Ukrayna’daki Rusya karşı faaliyetine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zafer dahil Rusya’yla ortak geçmişi unutturma yönündeki çalışmalarına dikkat çeken Antonov sözlerini şöyle sürdürdü:“Eski hataların tekrarlanmasını önlemeliyiz” diyen Rus Büyükelçi, Ukrayna ve birçok Avrupa ülkesinde hızla yayılan faşizm filizlerine ve Nazi suçlularını ve işbirlikçilerini aklamaya yönelik her türlü girişime karşı barış ve güvenlik için mücadele etmeleri gerektiğini kaydederek, “Eminim, ülkemizin yürüttüğü özel askeri harekat her şeyi yerine oturtacak. Biz kazanacağız” diye ekledi.

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ukrayna krizi, batı, rusya, anatoliy antonov, 9 mayıs zafer bayramı, sovyetler birliği, nazi almanyası, faşizm, büyük vatanseverlik savaşı, 2. dünya savaşı