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Rusya: Ukrayna, tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürüldü
Rusya: Ukrayna, tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batı’nın Ukrayna’yı tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürerek bu ülkede tarihini bilmeyen... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Nazi Almanya’sına karşı kazanılan zaferin 79. yıldönümü vesilesiyle Büyükelçilikte verilen resepsiyonda konuşma yaptı.2. Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları çarpıtma ve savaşın sonuçlarını gözden geçirme girişimlerinin giderek arttığını söyleyen Rus diplomat, “Batı’daki yalancı araştırmacılar, Sovyet Birliği’ni Hitler Almanya’sı ile aynı kefene koyuyor, kurbanlarla cellatlar arasında eşit işareti koyuyor, anıtları yıkıyor, barışçıl gelecek için canını veren askerlerin mezarlarına saldırıyorlar” ifadesini kullandı.Batı’nın Ukrayna’daki Rusya karşı faaliyetine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zafer dahil Rusya’yla ortak geçmişi unutturma yönündeki çalışmalarına dikkat çeken Antonov sözlerini şöyle sürdürdü:“Eski hataların tekrarlanmasını önlemeliyiz” diyen Rus Büyükelçi, Ukrayna ve birçok Avrupa ülkesinde hızla yayılan faşizm filizlerine ve Nazi suçlularını ve işbirlikçilerini aklamaya yönelik her türlü girişime karşı barış ve güvenlik için mücadele etmeleri gerektiğini kaydederek, “Eminim, ülkemizin yürüttüğü özel askeri harekat her şeyi yerine oturtacak. Biz kazanacağız” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusya-disisleri-batinin-politikasi-bizi-nukleer-caydiricilik-onlemlerini-artirmaya-zorluyor-1083639109.html
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ukrayna krizi, batı, rusya, anatoliy antonov, 9 mayıs zafer bayramı, sovyetler birliği, nazi almanyası, faşizm, büyük vatanseverlik savaşı, 2. dünya savaşı
ukrayna krizi, batı, rusya, anatoliy antonov, 9 mayıs zafer bayramı, sovyetler birliği, nazi almanyası, faşizm, büyük vatanseverlik savaşı, 2. dünya savaşı

Rusya: Ukrayna, tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürüldü

08:34 10.05.2024
© Embassy of the Russian Federation in the USARusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© Embassy of the Russian Federation in the USA
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batı’nın Ukrayna’yı tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürerek bu ülkede tarihini bilmeyen ve kahramanlarından vazgeçen bir nesil yetiştirdiğini belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Nazi Almanya’sına karşı kazanılan zaferin 79. yıldönümü vesilesiyle Büyükelçilikte verilen resepsiyonda konuşma yaptı.
2. Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları çarpıtma ve savaşın sonuçlarını gözden geçirme girişimlerinin giderek arttığını söyleyen Rus diplomat, “Batı’daki yalancı araştırmacılar, Sovyet Birliği’ni Hitler Almanya’sı ile aynı kefene koyuyor, kurbanlarla cellatlar arasında eşit işareti koyuyor, anıtları yıkıyor, barışçıl gelecek için canını veren askerlerin mezarlarına saldırıyorlar” ifadesini kullandı.
Batı’nın Ukrayna’daki Rusya karşı faaliyetine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zafer dahil Rusya’yla ortak geçmişi unutturma yönündeki çalışmalarına dikkat çeken Antonov sözlerini şöyle sürdürdü:
Jeopolitik rakiplerimiz aslında Ukrayna’yı tarih hafızasının yok edildiği bir laboratuvara dönüştürdü. Orada uzun yıllardır yeniden terbiye edilen bir nesil, Rusya’ya karşı kışkırtmak olan bir tek amaç uğruna köklerini ve ortak kahramanlarımızı reddetmeye zorlandı.
“Eski hataların tekrarlanmasını önlemeliyiz” diyen Rus Büyükelçi, Ukrayna ve birçok Avrupa ülkesinde hızla yayılan faşizm filizlerine ve Nazi suçlularını ve işbirlikçilerini aklamaya yönelik her türlü girişime karşı barış ve güvenlik için mücadele etmeleri gerektiğini kaydederek, “Eminim, ülkemizin yürüttüğü özel askeri harekat her şeyi yerine oturtacak. Biz kazanacağız” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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