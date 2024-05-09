https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rusya-disisleri-batinin-politikasi-bizi-nukleer-caydiricilik-onlemlerini-artirmaya-zorluyor-1083639109.html
Rusya Dışişleri: Batı’nın politikası bizi nükleer caydırıcılık önlemlerini artırmaya zorluyor
Rusya Dışişleri: Batı’nın politikası bizi nükleer caydırıcılık önlemlerini artırmaya zorluyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın, nükleer doktrininde hiçbir değişiklik yapmadığını kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Batı’nın gerilimi tırmandırma politikası yüzünden... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T12:07+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nükleer silahı ilk kullanan taraf olma ihtimalinin ülkenin askeri doktrininde ve ‘Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri’ adlı belgede net bir şekilde belirtildiğini anımsatarak, “Halihazırda bu anlamda hiçbir değişiklik yok” dedi.Ama dünyadaki durumun değiştiğine dikkat çeken Rus diplomat, “Dolayısıyla bu alandaki temel belgelerin, güvenliğimizi sağlama ihtiyacımızla nasıl eşleştiğini sürekli analiz ediyoruz” ifadesini kullandı.Ryabkov, “Düşmanlarımızı, gerilimi tırmandırma politikalarının elbette bizi, caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesi anlamına gelen adımlar atma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarıyoruz. Stratejik olmayan nükleer silahları kullanma becerilerin geliştirilmesine yönelik tatbikatlar da bu çabaların bir unsuru” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/abd-rusyanin-nukleer-tatbikat-planini-elestirdi-1083555857.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, nükleer, nükleer füze, nükleer tatbikat, batı, abd
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, nükleer, nükleer füze, nükleer tatbikat, batı, abd
Rusya Dışişleri: Batı’nın politikası bizi nükleer caydırıcılık önlemlerini artırmaya zorluyor
Rusya’nın, nükleer doktrininde hiçbir değişiklik yapmadığını kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Batı’nın gerilimi tırmandırma politikası yüzünden nükleer caydırıcılık tedbirlerini güçlendirmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nükleer silahı ilk kullanan taraf olma ihtimalinin ülkenin askeri doktrininde ve ‘Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri’ adlı belgede net bir şekilde belirtildiğini anımsatarak, “Halihazırda bu anlamda hiçbir değişiklik yok” dedi.
Ama dünyadaki durumun değiştiğine dikkat çeken Rus diplomat, “Dolayısıyla bu alandaki temel belgelerin, güvenliğimizi sağlama ihtiyacımızla nasıl eşleştiğini sürekli analiz ediyoruz” ifadesini kullandı.
Ryabkov, “Düşmanlarımızı, gerilimi tırmandırma politikalarının elbette bizi, caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesi anlamına gelen adımlar atma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarıyoruz. Stratejik olmayan nükleer silahları kullanma becerilerin geliştirilmesine yönelik tatbikatlar da bu çabaların bir unsuru” diye ekledi.