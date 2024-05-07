https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusya-hukumeti-putinin-goreve-baslamasinin-ardindan-istifa-etti-1083565604.html

Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti

Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5. görev dönemine resmen başlamasının ardından Rusya hükümeti yasalar uyarınca istifa etti. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T13:01+0300

2024-05-07T13:01+0300

2024-05-07T13:01+0300

yaşam

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vladimir putin

kremlin

kremlin sarayı

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Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin'in hükümetin yetkilerinin yeni seçilen Rusya Devlet Başkanı'na devretmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.Hükümetin Rusya Anayasası uyarınca istfa etmesinin ardından yeni hükümet kurma süreci resmen başladı.Yeni hükümet nasıl kurulacak?2020'de yapılan anayasa değişikliği gereği artık yeni hükümet Rusya parlamentosunun onayıyla görevine başlayacak. Önceden tüm kabine üyeleri devlet başkanı kararnamesiyle atanıyordu. Başbakan için Duma'nın onayı alınırken, bakanlar ve başbakan yardımcıları için parlamento onayı aranmıyordu.Putin, yemin töreninden sonra yeni hükümetin kurulması için başbakan adayını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekillerinin onayına sunacak.Parlamento, başbakan adayını kabul etme ya da reddetme yetkisine sahip. Eğer milletvekilleri başbakan adayını 3 defa reddederse bu defa Putin, kendisi doğrudan parlamentonun onayına gerek olmadan başbakanı atayabilecek. Böyle bir durumda Putin, parlamentoyu feshetme ve yeniden milletvekili seçimleri yapma hakkına sahip olacak.Başbakan, atanmasından sonra başbakan yardımcılıkları ile icracı bakanlıklar için adaylarını önerecek. Parlamentonun, kabinenin bu üyelerini de onaylaması gerekecek.Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma’nın onayı olmadan doğrudan atayacak.Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya hükümeti, vladimir putin, kremlin, kremlin sarayı