https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rus-uzman-bogacov-son-20-yilin-en-siddetli-jeomanyetik-firtinasi-geliyor-1083672282.html

Rus uzman Bogaçov: Son 20 yılın en şiddetli jeomanyetik fırtınası geliyor

Rus uzman Bogaçov: Son 20 yılın en şiddetli jeomanyetik fırtınası geliyor

Sputnik Türkiye

Güneş’in son üç günde Dünya yönünde aşırı büyüklükte dört plazma bulutu fırlattığını anlatan Rus uzman Bogaçov, plazmaların yolda birleşerek bu gece Dünya’nın... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T11:36+0300

2024-05-10T11:36+0300

2024-05-10T11:34+0300

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Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü Güneş Astronomisi Laboratuvarı Başkanı Sergey Bogaçov, Sputnik’e açıklamasında, son 20 yılın en şiddetli jeomanyetik fırtınasının bu geceden itibaren Dünya’yı etkisi altına alabileceğini belirterek şunu dedi:Fırtınanın, doruk noktasında en az G4.33 şiddetinde olacağını kaydeden uzman, “Aynı zamanda fırtınanın yüzde 15 ihtimalle, 2005’ten bu yana ilk kez G5’e ulaşması bekleniyor” ifadesini kullandı.Güneşte sadece son iki günde en yüksek seviye olan 10 şiddetinde 6 patlama meydana geldiğine dikkat çeken Bugaçov, farklı şiddetlerde olan jeomanyetik fırtınaların hafta sonuna kadar devam edebileceğini belirtti.Güçlü güneş patlamaları Dünya'da jeomanyetik fırtınalara (Dünya'nın manyetosferindeki geçici bozulmalar) yol açabiliyor. Bu fırtınalar, elektrik şebekelerinde aşırı yüklenmeye sebep olarak elektrik kesintilerine yol açabiliyor. Yapılan bazı çalışmalara göre jeomanyetik fırtınalar insan sağlığını da etkileyebiliyor.Jeomanyetik fırtınanın şiddeti G indeksi verilen 5 puanlık ölçekle belirleniyor. G1 seviyesindeki fırtınalar en zayıf olarak kabul edilir ve elektrikli cihazlar üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yok. G3, elektrik sistemlerini doğrudan etkileyen ve uydu navigasyonu ve radyo iletişiminde kesintiye neden olan şiddetli bir fırtına olarak gösteriliyor. En yüksek seviye olan G5, elektrik şebekesinde geniş kapsamlı sorunlara, uyduların faaliyetinde ve radyo iletişiminde büyük arızalara yol açıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/meteorolojiden-istanbul-ve-izmir-basta-olmak-uzere-13-ile-sari-alarm-kuvvetli-yagis-ve-firtina-var-1083664527.html

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güneş fırtınası, güneş patlaması, manyetik, fırtına, elektronik eşya, dünya, uyarı