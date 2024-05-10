https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-2-ussu-vurdu-1083662801.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus vilayetinin ulaşılması zor bölgelerindeki üslere düzenlediği saldırılar sonucunda en az... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T00:05+0300
2024-05-10T00:05+0300
2024-05-10T00:05+0300
dünya
rus hava-uzay kuvvetleri
suriye
humus
el tanf
yuriy popov
militan
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.Tümgeneral, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurdu. Saldırılarda en az 6 militan öldürüldü, bir mühimmat ve malzeme deposu da imha edildi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/suriye-ordusu-uc-bolgede-teroristlere-ait-zirhli-araclari-imha-etti-1083247087.html
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rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, humus, el tanf, yuriy popov, militan
rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, humus, el tanf, yuriy popov, militan
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus vilayetinin ulaşılması zor bölgelerindeki üslere düzenlediği saldırılar sonucunda en az 6 militanın öldüğünü bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.
Tümgeneral, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurdu. Saldırılarda en az 6 militan öldürüldü, bir mühimmat ve malzeme deposu da imha edildi" dedi.