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Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus vilayetinin ulaşılması zor bölgelerindeki üslere düzenlediği saldırılar sonucunda en az... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.Tümgeneral, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurdu. Saldırılarda en az 6 militan öldürüldü, bir mühimmat ve malzeme deposu da imha edildi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/suriye-ordusu-uc-bolgede-teroristlere-ait-zirhli-araclari-imha-etti-1083247087.html
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rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, humus, el tanf, yuriy popov, militan
rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, humus, el tanf, yuriy popov, militan

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 2 üssü vurdu

00:05 10.05.2024
© Sputnik / Нина ПадалкоRus savaş uçağı Su-34
Rus savaş uçağı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Нина Падалко
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus vilayetinin ulaşılması zor bölgelerindeki üslere düzenlediği saldırılar sonucunda en az 6 militanın öldüğünü bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurduğunu belirtti.
Tümgeneral, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağlarının ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 2 üssü vurdu. Saldırılarda en az 6 militan öldürüldü, bir mühimmat ve malzeme deposu da imha edildi" dedi.
Suriyeli asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
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