https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/real-madrid-kulup-baskaninin-arda-guleri-tebrik-ettigi-goruntuleri-paylasti-1083680700.html
Real Madrid, kulüp başkanının Arda Güler'i tebrik ettiği görüntüleri paylaştı
Real Madrid, kulüp başkanının Arda Güler'i tebrik ettiği görüntüleri paylaştı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesinin ardından soyunma odasına giden Perez, tüm futbolculara sarılarak tebrik etti. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T15:55+0300
2024-05-10T15:55+0300
2024-05-10T15:55+0300
spor
arda güler
florentino perez
carlo ancelotti
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083009338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d559101909aafa9e4a05bb7899cbad80.jpg
Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de maç sonu soyunma odasından yeni görüntüler paylaşıldı. Kulüp Başkanı Perez, oyuncuları tek tek tebrik edip sarılırken Arda Güler'e de sarıldı.Kulüp maç sonrasında soyunma odasında yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/arda-guler-gol-sevincinin-anlamini-acikladi-1083313158.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083009338_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_570290a912b6651d382099175dc40236.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, florentino perez, carlo ancelotti, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
arda güler, florentino perez, carlo ancelotti, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
Real Madrid, kulüp başkanının Arda Güler'i tebrik ettiği görüntüleri paylaştı
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesinin ardından soyunma odasına giden Perez, tüm futbolculara sarılarak tebrik etti.
Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de maç sonu soyunma odasından yeni görüntüler paylaşıldı.
Kulüp Başkanı Perez, oyuncuları tek tek tebrik edip sarılırken Arda Güler'e de sarıldı.
Kulüp maç sonrasında soyunma odasında yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.