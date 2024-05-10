https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rakinin-ardindan-bira-fiyatlarina-da-zam-geliyor-1083675532.html
Rakının ardından bira fiyatlarına da zam geliyor
Rakının ardından bira fiyatlarına da zam geliyor
Sputnik Türkiye
Rakı fiyatlarının ardından biraya da zam gelmesi bekleniyor. Zammın yüzde 5 oranında olması bekleniyor. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T13:16+0300
2024-05-10T13:16+0300
2024-05-10T13:16+0300
ekonomi
rakı
zam
bira
alkol
gıda fiyatları
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatlarına zam geleceğini açıkladı.Dündar, "Bira gruplarına yüzde 5 gibi bir zam geçişi bekleniyor. Birilerinin dediği gibi 15 falan olmayacak" dedi.Dündar, rakı ve şarap fiyatlarına zam geldiğini açıklamıştı. Dündar, sosyal medya hesabından 2 şarap grubuna yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam yapıldığını paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/istanbulda-ekmege-yuzde-31-zam-geldi-1083673892.html
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rakı, zam, bira, alkol, gıda fiyatları
rakı, zam, bira, alkol, gıda fiyatları
Rakının ardından bira fiyatlarına da zam geliyor
Rakı fiyatlarının ardından biraya da zam gelmesi bekleniyor. Zammın yüzde 5 oranında olması bekleniyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatlarına zam geleceğini açıkladı.
Dündar, "Bira gruplarına yüzde 5 gibi bir zam geçişi bekleniyor. Birilerinin dediği gibi 15 falan olmayacak" dedi.
Dündar, rakı ve şarap fiyatlarına zam geldiğini açıklamıştı. Dündar, sosyal medya hesabından 2 şarap grubuna yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam yapıldığını paylaşmıştı.