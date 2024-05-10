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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/istanbulda-ekmege-yuzde-31-zam-geldi-1083673892.html
İstanbul'da ekmeğe yüzde 31 zam geldi
İstanbul'da ekmeğe yüzde 31 zam geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da ekmek fiyatları güncellendi. Ekmeğe zam sonrası 200 gram ekmek fiyatı 10 TL’ye yükseldi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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Kasım 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31.25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.
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istanbul, ekmek, zam, halk ekmek, ekmek fiyatları, istanbul ekmek üreticileri derneği (eküder), istanbul ekmek fırıncıları odası
istanbul, ekmek, zam, halk ekmek, ekmek fiyatları, istanbul ekmek üreticileri derneği (eküder), istanbul ekmek fırıncıları odası

İstanbul'da ekmeğe yüzde 31 zam geldi

12:14 10.05.2024 (güncellendi: 12:17 10.05.2024)
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© İHA
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İstanbul’da ekmek fiyatları güncellendi. Ekmeğe zam sonrası 200 gram ekmek fiyatı 10 TL’ye yükseldi.
Kasım 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31.25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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Bakan Şimşek'ten 'kamuda tasarruf' açıklaması: 'Pazartesi günü duyuracağız'
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