https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/proje-okullarina-ogretmen-atama-sonuclari-aciklandi-1083691061.html
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T23:39+0300
2024-05-10T23:39+0300
2024-05-10T23:39+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
atama
proje okul
öğretmen
öğretmen atamaları
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MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/cumhurbaskani-erdogan-ogretmenlerimize-yonelik-siddete-iliskin-duzenleme-yapacagiz-1083690764.html
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proje okullarına atama, proje okullarına öğretmen atama, proje okullarına yönetici atama, proje okulu
proje okullarına atama, proje okullarına öğretmen atama, proje okullarına yönetici atama, proje okulu
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.
Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.
Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabildiği belirtildi.