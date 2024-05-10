https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/proje-okullarina-ogretmen-atama-sonuclari-aciklandi-1083691061.html

Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T23:39+0300

2024-05-10T23:39+0300

2024-05-10T23:39+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

atama

proje okul

öğretmen

öğretmen atamaları

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MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabildiği belirtildi.

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