https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/cumhurbaskani-erdogan-ogretmenlerimize-yonelik-siddete-iliskin-duzenleme-yapacagiz-1083690764.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenleri her türlü olumsuzluktan korumanın ve öğretmenlere mesleklerini icra... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T22:53+0300
2024-05-10T22:53+0300
2024-05-10T22:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
öğretmen
şiddet
meclis
kanun teklifi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Erdoğan açıklamasında, "Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir" dedi.Açıklamasında, "Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır" diyen Erdoğan öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerinin altını çizdi.Erdoğan mesajında meclise sunulacağını söylediği düzenlemede şu hususların yer alacağını aktardı:Öğretmenlerin müsterih olması gerektiğini altını çizen Erdoğan, "Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız" dedi.Erdoğan yayımladığı mesajı İstanbul’da yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan'a başsağlığı dileyerek tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/erdogan-bagimsiz-isleyen-bir-adalet-sistemi-evlatlarimiza-birakabilecegimiz-en-kiymetli-mirastir-1083672455.html
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recep tayyip erdoğan, öğretmen, şiddet, meclis, kanun teklifi
recep tayyip erdoğan, öğretmen, şiddet, meclis, kanun teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız
22:53 10.05.2024 (güncellendi: 22:54 10.05.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenleri her türlü olumsuzluktan korumanın ve öğretmenlere mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmanın asli bir görev olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan açıklamasında, "Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir" dedi.
Açıklamasında, "Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır" diyen Erdoğan öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerinin altını çizdi.
Erdoğan mesajında meclise sunulacağını söylediği düzenlemede şu hususların yer alacağını aktardı:
Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.
Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.
Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak
tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.
Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından
kamu görevlisi sayılacak.
Öğretmenlerin müsterih olması gerektiğini altını çizen Erdoğan, "Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız" dedi.
Erdoğan yayımladığı mesajı İstanbul’da yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan'a başsağlığı dileyerek tamamladı.