https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/cumhurbaskani-erdogan-ogretmenlerimize-yonelik-siddete-iliskin-duzenleme-yapacagiz-1083690764.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenleri her türlü olumsuzluktan korumanın ve öğretmenlere mesleklerini icra... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T22:53+0300

2024-05-10T22:53+0300

2024-05-10T22:54+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

öğretmen

şiddet

meclis

kanun teklifi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Erdoğan açıklamasında, "Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir" dedi.Açıklamasında, "Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır" diyen Erdoğan öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerinin altını çizdi.Erdoğan mesajında meclise sunulacağını söylediği düzenlemede şu hususların yer alacağını aktardı:Öğretmenlerin müsterih olması gerektiğini altını çizen Erdoğan, "Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız" dedi.Erdoğan yayımladığı mesajı İstanbul’da yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan'a başsağlığı dileyerek tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/erdogan-bagimsiz-isleyen-bir-adalet-sistemi-evlatlarimiza-birakabilecegimiz-en-kiymetli-mirastir-1083672455.html

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recep tayyip erdoğan, öğretmen, şiddet, meclis, kanun teklifi