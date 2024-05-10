https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/pentagon-elon-musk-ile-isbirligi-yaparak-ukrayna-dronelarinin-saldirilarina-yardim-sagliyor-1083672900.html

'Pentagon, Elon Musk ile işbirliği yaparak Ukrayna dronelarının saldırılarına yardım sağlıyor'

'Pentagon, Elon Musk ile işbirliği yaparak Ukrayna dronelarının saldırılarına yardım sağlıyor'

Sputnik Türkiye

Bloomberg'e röportaj veren ABD hükümeti yetkilisi John Plumb, Pentagon'un Elon Musk'un şirketi ile çalışarak Rusya'nın Starlink uydularını avantajına... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T11:45+0300

2024-05-10T11:45+0300

2024-05-10T11:47+0300

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ABD Uzay politikasından sorumlu John Plumb, Pentagon'un Elon Musk'la işbirliği halinde Rus ordusunun 'Starlink'i kullanmasını engellemeye' çalıştıklarını açıkladı. Plumb, Bloomberg'e verdiği demeçte, "ABD, Rusya'nın Starlink terminallerini yasadışı kullanımına karşı koymak için Ukrayna hükümeti ve SpaceX şirketi ile aktif olarak işbirliği yapıyor" dedi. Politikacı Pentagon'da tam olarak hangi adımları attığını söylemeyi reddetti ancak Starlink'in sahibi Elon Musk ile uzlaşmayı başardığını belirtti. Ukrayna drone saldırılarını Starlink aracılığıyla gerçekleştiriyor Donetsk Halk Cumhuriyet Başkanı Denis Pushilin daha önce Ukraynalı dronların kontrolünün esas olarak Starlink terminalleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtmişti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhail Fedorov da, Rusya'nın yeni bölgelerindeki Starlink uydu internet terminallerinin kapatılmasının Kiev için son derece ciddi sonuçlara yol açacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-natoyu-boldu-1083669534.html

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