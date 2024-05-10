https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/okullarin-tatil-oldugu-iddiasina-mebden-aciklama-ogretmenler-bugun-is-birakiyor--1083668796.html

Okulların tatil olduğu iddiasına MEB'den açıklama: Öğretmenler bugün iş bırakıyor

Okulların tatil olduğu iddiasına MEB'den açıklama: Öğretmenler bugün iş bırakıyor

Sputnik Türkiye

Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler bugün iş bırakıyor. Okulların bugün tatil olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T10:07+0300

2024-05-10T10:07+0300

2024-05-10T10:09+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

şiddet

iş bırakma

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İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi protesto ediliyor.Bugün ise öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor.Sosyal medyada "Okullar bugün tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldıığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.Öğretmenler ders girmediSendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı dün ilk derse girmedi.Sendikalardan basın açıklamasıMemur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının münferit olmaktan çıktığını ve yaygın toplumsal sorun haline geldiğini savundu.Bugün yaşanan acıların, dünün ihmal ve umursamazlığının sonucu olduğunu anlatan Yalçın, yarın yaşanması istenmeyen acıların da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmaması temennisinde bulundu.Yalçın, eğitimcilere yönelen şiddete ısrarla dikkati çekip çözüm önerileri sundukları her durumda karşılaştıkları yetersiz tutumun, şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmediğini dile getirdi.Şiddet olaylarına acil ve köklü çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/okul-mudurunu-olduren-17-yasindaki-saldirgan-hakkinda-yeni-bilgiler-ortaya-cikti-silahla-yakalanmis-1083666835.html

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, şiddet, iş bırakma