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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/okullarin-tatil-oldugu-iddiasina-mebden-aciklama-ogretmenler-bugun-is-birakiyor--1083668796.html
Okulların tatil olduğu iddiasına MEB'den açıklama: Öğretmenler bugün iş bırakıyor
Okulların tatil olduğu iddiasına MEB'den açıklama: Öğretmenler bugün iş bırakıyor
Sputnik Türkiye
Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler bugün iş bırakıyor. Okulların bugün tatil olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T10:07+0300
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türkiye
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milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
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İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi protesto ediliyor.Bugün ise öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor.Sosyal medyada "Okullar bugün tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldıığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.Öğretmenler ders girmediSendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı dün ilk derse girmedi.Sendikalardan basın açıklamasıMemur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının münferit olmaktan çıktığını ve yaygın toplumsal sorun haline geldiğini savundu.Bugün yaşanan acıların, dünün ihmal ve umursamazlığının sonucu olduğunu anlatan Yalçın, yarın yaşanması istenmeyen acıların da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmaması temennisinde bulundu.Yalçın, eğitimcilere yönelen şiddete ısrarla dikkati çekip çözüm önerileri sundukları her durumda karşılaştıkları yetersiz tutumun, şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmediğini dile getirdi.Şiddet olaylarına acil ve köklü çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/okul-mudurunu-olduren-17-yasindaki-saldirgan-hakkinda-yeni-bilgiler-ortaya-cikti-silahla-yakalanmis-1083666835.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, şiddet, iş bırakma
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, şiddet, iş bırakma

Okulların tatil olduğu iddiasına MEB'den açıklama: Öğretmenler bugün iş bırakıyor

10:07 10.05.2024 (güncellendi: 10:09 10.05.2024)
© AAÖğretmen
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA
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Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler bugün iş bırakıyor. Okulların bugün tatil olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri açıklama yaptı. İddialar yalanlanırken bugün okulların açık olacağı vurgulandı.
İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi protesto ediliyor.
Bugün ise öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor.

Sosyal medyada "Okullar bugün tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldıığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.

Öğretmenler ders girmedi

Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı dün ilk derse girmedi.

Sendikalardan basın açıklaması

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının münferit olmaktan çıktığını ve yaygın toplumsal sorun haline geldiğini savundu.

Bugün yaşanan acıların, dünün ihmal ve umursamazlığının sonucu olduğunu anlatan Yalçın, yarın yaşanması istenmeyen acıların da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmaması temennisinde bulundu.

Yalçın, eğitimcilere yönelen şiddete ısrarla dikkati çekip çözüm önerileri sundukları her durumda karşılaştıkları yetersiz tutumun, şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmediğini dile getirdi.
Şiddet olaylarına acil ve köklü çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk ve anayasada ifadesini bulan yaşam hakkı ilkesi çerçevesinde, kasıtlı ve hukuksuz şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemek, devletin yükümlülüğüdür. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde, suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari koşulları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunun altını özenle ve önemle çiziyorum. Eğitim çalışanları, kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir."

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