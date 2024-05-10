https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/okullarda-siddet-durmuyor-bir-veli-okul-yoneticilerine-saldirdi--1083686912.html

Okullarda şiddet durmuyor: Bir veli daha okul yöneticilerine saldırdı

Okullarda şiddet durmuyor: Bir veli daha okul yöneticilerine saldırdı

Sputnik Türkiye

Maltepe'de bir veli, çocuğunun nerede olduğunu bulamaması ardından okula gitti. Okul yöneticilerinin, kameraları polis izni olmadan gösteremeyeceğini söylemesi... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T18:32+0300

2024-05-10T18:32+0300

2024-05-10T18:35+0300

türkiye

şiddet

müdür

yönetici

eğitim

veli

öğrenci

maltepe

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Maltepe'de okul ile birlikte geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Okul yöneticileri, kamera kayıtlarına polis eşliğinde bakılabileceğini söyledi: Kavga çıktı İddiaya göre, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü. O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı.Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli D.T. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/okul-mudurunu-olduren-17-yasindaki-saldirgan-hakkinda-yeni-bilgiler-ortaya-cikti-silahla-yakalanmis-1083666835.html

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şiddet, müdür, yönetici, eğitim, veli, öğrenci, maltepe