https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/netanyahu-abdden-yardim-kesilirse-tek-basimiza-savasacak-gucumuz-var-1083665914.html
Netanyahu: ABD’den yardım kesilirse tek başımıza savaşacak gücümüz var
Netanyahu: ABD’den yardım kesilirse tek başımıza savaşacak gücümüz var
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Refah’ta kapsamlı kara saldırısı başlaması durumunda askeri yardımı kesme tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T07:51+0300
2024-05-10T07:51+0300
2024-05-10T07:50+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
refah
refah sınır kapısı
benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu.Netanyahu, İsrail'in tek başına savaşmaya yetecek güce sahip olduğunu savunarak şunu dedi:Bu açıklamanın ardından Hamas, İsrail’in aracıların Gazze Şeridi’nde ateşkes teklifini reddettiğini duyurdu.İsrail ordusu geçen Salı günü Refah’a girdiğini duyurdu. Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki Refah kapısı İsrail ordusunun kontrolüne geçti.Amerikan medyası, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah’taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu haberi doğrulamıştı. Daha sonra ABD Başkanı Biden, CNN televizyonuna röportajında, Refah’a kara saldırısının genişlemesi durumunda İsrail’i uçak bombaları ve topçu mermileri sevkiyatını durduracaklarını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html
israil
filistin
gazze
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israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, refah, refah sınır kapısı, benyamin netanyahu, joe biden, lloyd austin
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Netanyahu: ABD’den yardım kesilirse tek başımıza savaşacak gücümüz var
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Refah’ta kapsamlı kara saldırısı başlaması durumunda askeri yardımı kesme tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin tek başına savaşmaya yetecek güce sahip olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu.
Netanyahu, İsrail'in tek başına savaşmaya yetecek güce sahip olduğunu savunarak şunu dedi:
Yalnız savaşmamız gerekirse yalnız savaşırız. Gerekirse tırnaklarımızla savaşırız.
Bu açıklamanın ardından Hamas, İsrail’in aracıların Gazze Şeridi’nde ateşkes teklifini reddettiğini duyurdu.
İsrail ordusu geçen Salı günü Refah’a girdiğini duyurdu. Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki Refah kapısı İsrail ordusunun kontrolüne geçti.
Amerikan medyası, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah’taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu haberi doğrulamıştı. Daha sonra ABD Başkanı Biden, CNN televizyonuna röportajında, Refah’a kara saldırısının genişlemesi durumunda İsrail’i uçak bombaları ve topçu mermileri sevkiyatını durduracaklarını dile getirmişti.