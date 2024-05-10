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SON DAKİKA | Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/netanyahu-abdden-yardim-kesilirse-tek-basimiza-savasacak-gucumuz-var-1083665914.html
Netanyahu: ABD’den yardım kesilirse tek başımıza savaşacak gücümüz var
Netanyahu: ABD’den yardım kesilirse tek başımıza savaşacak gücümüz var
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Refah’ta kapsamlı kara saldırısı başlaması durumunda askeri yardımı kesme tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T07:51+0300
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu.Netanyahu, İsrail'in tek başına savaşmaya yetecek güce sahip olduğunu savunarak şunu dedi:Bu açıklamanın ardından Hamas, İsrail’in aracıların Gazze Şeridi’nde ateşkes teklifini reddettiğini duyurdu.İsrail ordusu geçen Salı günü Refah’a girdiğini duyurdu. Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki Refah kapısı İsrail ordusunun kontrolüne geçti.Amerikan medyası, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah’taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu haberi doğrulamıştı. Daha sonra ABD Başkanı Biden, CNN televizyonuna röportajında, Refah’a kara saldırısının genişlemesi durumunda İsrail’i uçak bombaları ve topçu mermileri sevkiyatını durduracaklarını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html
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israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, refah, refah sınır kapısı, benyamin netanyahu, joe biden, lloyd austin
israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, refah, refah sınır kapısı, benyamin netanyahu, joe biden, lloyd austin

Netanyahu: ABD’den yardım kesilirse tek başımıza savaşacak gücümüz var

07:51 10.05.2024
© AP Photo / Maya AlleruzzoBenjamín Netanyahu, el primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ABD Başkanı Joe Biden’ın, Refah’ta kapsamlı kara saldırısı başlaması durumunda askeri yardımı kesme tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin tek başına savaşmaya yetecek güce sahip olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu.
Netanyahu, İsrail'in tek başına savaşmaya yetecek güce sahip olduğunu savunarak şunu dedi:
Yalnız savaşmamız gerekirse yalnız savaşırız. Gerekirse tırnaklarımızla savaşırız.
Bu açıklamanın ardından Hamas, İsrail’in aracıların Gazze Şeridi’nde ateşkes teklifini reddettiğini duyurdu.
İsrail ordusu geçen Salı günü Refah’a girdiğini duyurdu. Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki Refah kapısı İsrail ordusunun kontrolüne geçti.
Amerikan medyası, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah’taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu haberi doğrulamıştı. Daha sonra ABD Başkanı Biden, CNN televizyonuna röportajında, Refah’a kara saldırısının genişlemesi durumunda İsrail’i uçak bombaları ve topçu mermileri sevkiyatını durduracaklarını dile getirmişti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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Biden doğruladı: 'İsrail’e verdiğimiz bombalar Gazze’de sivillerin ölümüne yol açtı'
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