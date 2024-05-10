https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/netanyahu-abdden-yardim-kesilirse-tek-basimiza-savasacak-gucumuz-var-1083665914.html

Netanyahu: ABD’den yardım kesilirse tek başımıza savaşacak gücümüz var

Netanyahu: ABD’den yardım kesilirse tek başımıza savaşacak gücümüz var

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Refah’ta kapsamlı kara saldırısı başlaması durumunda askeri yardımı kesme tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T07:51+0300

2024-05-10T07:51+0300

2024-05-10T07:50+0300

israil- filistin çatışması

israil

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

refah

refah sınır kapısı

benyamin netanyahu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu.Netanyahu, İsrail'in tek başına savaşmaya yetecek güce sahip olduğunu savunarak şunu dedi:Bu açıklamanın ardından Hamas, İsrail’in aracıların Gazze Şeridi’nde ateşkes teklifini reddettiğini duyurdu.İsrail ordusu geçen Salı günü Refah’a girdiğini duyurdu. Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki Refah kapısı İsrail ordusunun kontrolüne geçti.Amerikan medyası, ABD’nin İsrail’e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah’taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu haberi doğrulamıştı. Daha sonra ABD Başkanı Biden, CNN televizyonuna röportajında, Refah’a kara saldırısının genişlemesi durumunda İsrail’i uçak bombaları ve topçu mermileri sevkiyatını durduracaklarını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

refah

refah sınır kapısı

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