MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7… pic.twitter.com/xXEzT1sgyz