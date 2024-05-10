https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/msb-17-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1083673239.html
MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T12:03+0300
2024-05-10T12:03+0300
2024-05-10T12:21+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör hücresi
terör örgütleri
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Milli Savunma Bakanlığı operasyona dair detayları sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu sözlerle duyurdu;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/erdogan-bagimsiz-isleyen-bir-adalet-sistemi-evlatlarimiza-birakabilecegimiz-en-kiymetli-mirastir-1083672455.html
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milli savunma bakanlığı (msb), terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri
milli savunma bakanlığı (msb), terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri
MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
12:03 10.05.2024 (güncellendi: 12:21 10.05.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği toplam 17 PKK militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı operasyona dair detayları sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu sözlerle duyurdu;