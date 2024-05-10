https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/mete-gazoz-acik-hava-avrupa-sampiyonasinda-finale-yukseldi-1083680461.html
Mete Gazoz Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Mete Gazoz Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, bireyselde 3... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T15:48+0300
2024-05-10T15:48+0300
2024-05-10T15:49+0300
spor
mete gazoz
ok
okçuluk
altın madalya
avrupa
final
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Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek. Klasik yay erkekler kategorisinde, başarılı performansıyla finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak olan Gazoz, rakiplerini ardı ardına mağlup ederek finale yükseldi.Aynı şampiyonada, makaralı yay kadınlar ve erkekler kategorisinde de Türkiye'yi temsil eden sporcular var. Hazal Burun ile Emircan Haney, bronz madalya maçlarına çıkacaklar. Daha önceki karşılaşmalarda da milli okçular, klasik yay ile makaralı yay karışık takımlarda bronz madalya mücadelesi vermişti.Şampiyonada, takımların yanı sıra makaralı yay ve klasik yay finalleri de yapılacak. Bu heyecan dolu organizasyonda Türk sporcuların başarılı performansları merakla bekleniyor.
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mete gazoz, ok, okçuluk, altın madalya, avrupa, final
mete gazoz, ok, okçuluk, altın madalya, avrupa, final
Mete Gazoz Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
15:48 10.05.2024 (güncellendi: 15:49 10.05.2024)
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, bireyselde 3 sporcu madalya finallerine yükseldi.
Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.
Klasik yay erkekler kategorisinde, başarılı performansıyla finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak olan Gazoz, rakiplerini ardı ardına mağlup ederek finale yükseldi.
Aynı şampiyonada, makaralı yay kadınlar ve erkekler kategorisinde de Türkiye'yi temsil eden sporcular var. Hazal Burun ile Emircan Haney, bronz madalya maçlarına çıkacaklar. Daha önceki karşılaşmalarda da milli okçular, klasik yay ile makaralı yay karışık takımlarda bronz madalya mücadelesi vermişti.
Şampiyonada, takımların yanı sıra makaralı yay ve klasik yay finalleri de yapılacak. Bu heyecan dolu organizasyonda Türk sporcuların başarılı performansları merakla bekleniyor.