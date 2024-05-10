https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/mete-gazoz-acik-hava-avrupa-sampiyonasinda-finale-yukseldi-1083680461.html

Mete Gazoz Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Mete Gazoz Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, bireyselde 3... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T15:48+0300

2024-05-10T15:48+0300

2024-05-10T15:49+0300

spor

mete gazoz

ok

okçuluk

altın madalya

avrupa

final

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Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek. Klasik yay erkekler kategorisinde, başarılı performansıyla finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak olan Gazoz, rakiplerini ardı ardına mağlup ederek finale yükseldi.Aynı şampiyonada, makaralı yay kadınlar ve erkekler kategorisinde de Türkiye'yi temsil eden sporcular var. Hazal Burun ile Emircan Haney, bronz madalya maçlarına çıkacaklar. Daha önceki karşılaşmalarda da milli okçular, klasik yay ile makaralı yay karışık takımlarda bronz madalya mücadelesi vermişti.Şampiyonada, takımların yanı sıra makaralı yay ve klasik yay finalleri de yapılacak. Bu heyecan dolu organizasyonda Türk sporcuların başarılı performansları merakla bekleniyor.

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mete gazoz, ok, okçuluk, altın madalya, avrupa, final