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Meclis kürsüsünde arıcı kıyafetiyle konuştu
Meclis kürsüsünde arıcı kıyafetiyle konuştu
Sputnik Türkiye
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Adıgüzel konuşmasına dikkat çekmek için arıcı kıyafeti... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T12:19+0300
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Toplum sağlığının korunması için bal konusunda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının da sorumluluğu olması gerektiğini aktaran Adıgüzel, konuşmasının sonuna doğru arıcı kıyafeti giydi. Adıgüzel, konuşmasını bir süre daha giydiği arıcı kıyafeti ile sürdürdü.
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tbmm, mustafa adıgüzel, arıcılık
tbmm, mustafa adıgüzel, arıcılık

Meclis kürsüsünde arıcı kıyafetiyle konuştu

12:19 10.05.2024
© AA / Metin AktaşCHP'li vekil Meclis'te arıcı kıyafetiyle konuştu
CHP'li vekil Meclis'te arıcı kıyafetiyle konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA / Metin Aktaş
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Adıgüzel konuşmasına dikkat çekmek için arıcı kıyafeti giydi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Toplum sağlığının korunması için bal konusunda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının da sorumluluğu olması gerektiğini aktaran Adıgüzel, konuşmasının sonuna doğru arıcı kıyafeti giydi.
Adıgüzel, konuşmasını bir süre daha giydiği arıcı kıyafeti ile sürdürdü.
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