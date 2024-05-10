https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/meclis-kursusunde-arici-kiyafetiyle-konustu-1083674252.html

Meclis kürsüsünde arıcı kıyafetiyle konuştu

Meclis kürsüsünde arıcı kıyafetiyle konuştu

Sputnik Türkiye

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Adıgüzel konuşmasına dikkat çekmek için arıcı kıyafeti... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T12:19+0300

2024-05-10T12:19+0300

2024-05-10T12:19+0300

politika

tbmm

mustafa adıgüzel

arıcılık

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Toplum sağlığının korunması için bal konusunda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının da sorumluluğu olması gerektiğini aktaran Adıgüzel, konuşmasının sonuna doğru arıcı kıyafeti giydi. Adıgüzel, konuşmasını bir süre daha giydiği arıcı kıyafeti ile sürdürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/yere-dusme-goruntuleriyle-gundem-olmustu-ak-partili-meclis-uyesi-efeden-aciklama-1083168750.html

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tbmm, mustafa adıgüzel, arıcılık