https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/meclis-kursusunde-arici-kiyafetiyle-konustu-1083674252.html
Meclis kürsüsünde arıcı kıyafetiyle konuştu
Meclis kürsüsünde arıcı kıyafetiyle konuştu
Sputnik Türkiye
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Adıgüzel konuşmasına dikkat çekmek için arıcı kıyafeti... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T12:19+0300
2024-05-10T12:19+0300
2024-05-10T12:19+0300
politika
tbmm
mustafa adıgüzel
arıcılık
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Toplum sağlığının korunması için bal konusunda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının da sorumluluğu olması gerektiğini aktaran Adıgüzel, konuşmasının sonuna doğru arıcı kıyafeti giydi. Adıgüzel, konuşmasını bir süre daha giydiği arıcı kıyafeti ile sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/yere-dusme-goruntuleriyle-gundem-olmustu-ak-partili-meclis-uyesi-efeden-aciklama-1083168750.html
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tbmm, mustafa adıgüzel, arıcılık
tbmm, mustafa adıgüzel, arıcılık
Meclis kürsüsünde arıcı kıyafetiyle konuştu
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Adıgüzel konuşmasına dikkat çekmek için arıcı kıyafeti giydi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu. Toplum sağlığının korunması için bal konusunda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının da sorumluluğu olması gerektiğini aktaran Adıgüzel, konuşmasının sonuna doğru arıcı kıyafeti giydi.
Adıgüzel, konuşmasını bir süre daha giydiği arıcı kıyafeti ile sürdürdü.