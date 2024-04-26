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Yere düşme görüntüleriyle gündem olmuştu: AK Partili meclis üyesi Efe'den açıklama
Yere düşme görüntüleriyle gündem olmuştu: AK Partili meclis üyesi Efe'den açıklama
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İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çıkan kargaşada bir kişinin ittirmesinden sonra yere düşen ve ardından ortaya çıkan... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T02:42+0300
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kocaeli büyükşehir belediyesi
izmit belediyesi
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AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe, dün sabah saatlerinde İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çıkan kargaşada yaşananlara ilgili sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı.İbrahim Efe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Şehir hastanesinin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya gelmişti. İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitmişti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları arasında kavga çıkmıştı. Olay sebebiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye gitmişti. İzmit Belediyesi ekibi ile gelen grupta yer alan bir kişi İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi ittirmişti. Yere düşen Efe'ye Hürriyet ile yanında bulunanlar, "Kendini yere atıyorsun, numara yapma" diye tepki göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/kocaelide-iki-belediyenin-calisanlari-arasinda-kavga-cikti-kendini-yere-atiyorsun-1083147051.html
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kocaeli büyükşehir belediyesi, izmit belediyesi, ibrahim efe, ak parti
kocaeli büyükşehir belediyesi, izmit belediyesi, ibrahim efe, ak parti

Yere düşme görüntüleriyle gündem olmuştu: AK Partili meclis üyesi Efe'den açıklama

02:42 26.04.2024
© İHA / ADİL ÖZDEMİR - CİHAN ATİK-AW190027Kocaeli'de iki belediyenin çalışanları arasında kavga çıktı: 'Kendini yere atıyorsun'
Kocaeli'de iki belediyenin çalışanları arasında kavga çıktı: 'Kendini yere atıyorsun' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA / ADİL ÖZDEMİR - CİHAN ATİK-AW190027
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İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çıkan kargaşada bir kişinin ittirmesinden sonra yere düşen ve ardından ortaya çıkan görüntüleriyle gündem olan AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe, "Bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm" dedi.
AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe, dün sabah saatlerinde İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çıkan kargaşada yaşananlara ilgili sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı.
İbrahim Efe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Doğup büyüdüğüm mahallem Tavşantepe başta olmak üzere, şehrimize hizmet etmek için çocuk denecek yaşlarda siyasetin içine girdim. Benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen komşularım, dostlarım, arkadaşlarım sayesinde önce mahallemde muhtar olarak bu yüce duyguyu yaşamayı Rabbim bana nasip etti. Çok şükür ki şimdi de İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak milletimize hizmet etmek nasip oldu. Bu yeni görevimin verdiği sorumlulukla ve aynı zamanda mahallemin hemen yanı başındaki bir talep ve ihtiyaç olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yaya geçişi yapılması için farklı kurumlarla temas halindeydim. Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm. Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum."

Ne olmuştu?

Şehir hastanesinin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya gelmişti.
İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitmişti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları arasında kavga çıkmıştı.
Olay sebebiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye gitmişti. İzmit Belediyesi ekibi ile gelen grupta yer alan bir kişi İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi ittirmişti.
Yere düşen Efe'ye Hürriyet ile yanında bulunanlar, "Kendini yere atıyorsun, numara yapma" diye tepki göstermişti.
Kocaeli'de iki belediyenin çalışanları arasında kavga çıktı: 'Kendini yere atıyorsun' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
TÜRKİYE
Kocaeli'de iki belediyenin çalışanları arasında kavga çıktı: 'Kendini yere atıyorsun'
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